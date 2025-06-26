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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

多家庭揪團出遊共育正流行 瓏山林假期讓爸媽分擔壓力、孩子互動放電

2025/06/26 21:39

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店即日起至9月30日止，推出全新住房「夏放電‧趣旅行｜親子揪團夏日專案」。（瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店即日起至9月30日止，推出全新住房「夏放電‧趣旅行｜親子揪團夏日專案」。（瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕一起玩更好玩！隨著暑假來臨，家庭旅遊需求大增，觀察到共享育兒和親子慢遊風潮盛行，瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店即日起至9月30日止，推出全新住房「夏放電‧趣旅行｜親子揪團夏日專案」，結合揪團共遊、半客製化行程與宜蘭豆腐岬山海探索，讓爸媽輕鬆育兒、孩子開心放電，共享美好假期時光。

館內活動-手作草本防蚊包。（瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）館內活動-手作草本防蚊包。（瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店行銷業務總監林文婷表示：「揪團同遊不只是出門玩，也是一場最溫柔的共同育兒，孩子有玩伴、爸媽有同伴」。基於此概念， 「夏放電‧趣旅行｜親子揪團夏日專案」鼓勵親友親子團體共同出遊，孩子們有同齡玩伴一起遊戲、探索，爸媽們可彼此支援照顧、互助休息，分擔育兒壓力，在旅途中獲得喘息與情感支持。揪團同遊不僅享有價格優惠，專案更包含多項安全且趣味十足的親子活動，促進孩子間互動的同時，也創造跨家庭社交新場域，讓大人小孩都能結交新朋友，留下難忘回憶。

館內活動-彩繪夏日納涼扇。（瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）館內活動-彩繪夏日納涼扇。（瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）

主打「彈性行程 × 深度在地體驗」，「夏放電‧趣旅行｜親子揪團夏日專案」貼心規畫一系列館內外活動，家長無需費心籌畫假期行程，只需依照專案安排，就能輕鬆展開一場兼具放鬆與探索的親子假期；也可做為行程參考範本，自由搭配其他活動，打造專屬家庭的夏日旅程。透過館內定向尋寶、水中競賽、主題手作等親子活動，孩子在活動中學習團隊合作、動腦解謎挑戰、專注動手創作；戶外體驗則將於開放水域體驗浮潛、龍舟板水上活動，在專業教練帶領下，學習正確技巧並掌握基本安全觀念，安心探索自然海域。多樣行程不僅替家長減少規畫壓力，更讓孩子從日常3C螢幕中抽離，親身感受自然、釋放活力。

館外活動-板潛2合1。（瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）館外活動-板潛2合1。（瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店強調，於「豆腐岬」體驗的浮潛與龍舟板活動值得體驗。由陸連島及沙洲構成的「豆腐岬」浪相平穩、水質清澈，曾是全球最早被記錄珊瑚產卵的海域，具有多種珊瑚種類，是親近生態、寓教於樂的理想場域。旅人可在教練帶領下體驗浮潛與龍舟板，學習正確技巧、安全意識，同時欣賞岸邊奇岩與海中魚群交織的繽紛景觀。讓孩子們在自然中奔跑、探索，大人也能卸下手機，感受海風輕拂、波濤律動旋律。

館外活動於「豆腐岬」體驗浮潛與龍舟板活動。（瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）館外活動於「豆腐岬」體驗浮潛與龍舟板活動。（瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）

「夏放電‧趣旅行｜親子揪團夏日專案」即日起至9月30日適用，7月1日至8月31日暑假期間入住，加贈暑假限定館內活動－「夏日派對」與「水上電影院」，更添度假感受。白天與孩子在海邊奔跑、在泳池嬉戲、午後在派對時光中品嘗紅白酒、創意特調雞尾酒與多款軟性飲料，品味這個夏天限定的美好；夜晚則能一同在夏夜星空下觀賞戶外電影，將夏日的歡樂延續到每一刻。專案10人成團、3房起住，內含一泊二食+專屬行程，適合規畫一次充滿探索與互動的家庭旅程，把握暑假與孩子共享難得的親子時光。更多相關訊息詳詢瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店官網。

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