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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

收集紙箱及舊衣物創作 韓藝術家台南蕭壠展出《冥心地》

2025/06/27 14:12

「冥心地」特展由韓國藝術家金志熺在蕭壠駐村期間推出成果展。（園區提供）「冥心地」特展由韓國藝術家金志熺在蕭壠駐村期間推出成果展。（園區提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里蕭壠國際藝術村與韓國光州市立美術館共推2025年交流特展「冥心地」，由韓國藝術家金志熺在蕭壠駐村期間推出成果展，他收集民眾平日用過的紙箱及舊衣物，透過手繪和書寫轉化為藝術作品，象徵裝載著情感和平靜的連結痕跡。「冥心地」今（26日）在蕭壠文化園區開展，展期至8月10日。

「冥心地」特展在台南佳里蕭壠文化園區展出。（園區提供）「冥心地」特展在台南佳里蕭壠文化園區展出。（園區提供）

金志熺向佳里當地店家和附近鄰居收集用過的紙箱、舊衣物，透過手繪和書寫，記錄在蕭壠駐村旅程及每日的不期而遇，並將個人的反思冥想，轉化為作品，審視地域與自身的關係，其藝術創作的核心，就是突顯與他人和地域展開連結的這段過程。

「冥心地」是韓國藝術家金志熺（左一）在台南蕭壠駐村期間的成果展。（園區提供）「冥心地」是韓國藝術家金志熺（左一）在台南蕭壠駐村期間的成果展。（園區提供）

像金志熺利用紙箱和蘭花意象的裝置藝術，塑造出思惟菩薩沉思中的姿態。他相信，真正的連結並非刻意營造，而是萌生於那些平靜、出乎意料的瞬間，在這個世界，個人需求時常凌駕於其他，他人的情緒就像可以用來儲存和丟棄的盒子，破舊的盒子雖象徵人際關係的脆弱，卻也蘊藏著建立新關係的潛力。

台南市文化局指出，「冥心地」是藝術家來到台灣與環境互動和人際交流，透過藝術家的視角，讓大家重新認識台南的日常生活。

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