王世堅質疑正館改建設計遮蔽古蹟 故宮：尚待文資審議

立委王世堅在臉書秀故宮正館整建設計圖，質疑新設計破壞了建築整體語感。（翻攝自故宮臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕新故宮計畫中，正館入口大廳做了新的設計，卻遭執政黨立委王世堅質疑：「這樣的故宮，你們同意嗎？」

王世堅今（26）日在臉書貼文寫道：「台北故宮是我們引以為傲的文化象徵。現在院方卻要在它正中央蓋一座玻璃亭，名義上是改善動線，實際上是遮蔽古蹟視線、破壞歷史空間比例。這不僅僅破壞了建築整體語感，也削弱了歷史建築應有的莊嚴與厚重。」強調：「我們不是不能改，而是不能接受亂改！」

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對此，原先故宮在「正館入口大廳設計說明」中指出，「本次修正方案已降低及縮小大廳的屋頂量體，其高度、寬度不遮蔽正館立面古典元素裝飾細部，以降低對歷史建築本體影響，並奠定故宮永續發展之根基。」不過，在王世堅臉書貼文的留言區，還是有很多人質疑「很醜」。

對此，故宮說明，目前正館整建工程之推動，因文資審議過程歷時多年，計畫進度已明顯落後，「有關本院於113年10月再次送交台北市政府文化局審議之修正計畫內容，文化局113年12月已召開會議審查，本院並依委員前開審查意見修正，經排定於114年6月30日審議。」

「本案仍需借重文資專家學者之專業意見，讓此一重要工程能有多元、專業建議，以利計畫推動順利，讓故宮設施環境能早日改善」，故宮強調，「本院仍將尊重文資專業委員，續由台北市文化局審議後，再依結果辦理後續。」

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