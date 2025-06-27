故宮將展古代圍棋文化 奇想辦一超大活動稱：等了一百年才有

故宮全新特展「碁人弈事—古代圍棋文化」將伴隨推出「故宮一百碁人弈事圍棋賽」。（翻攝自故宮臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮將於7月推出一檔全新特展「碁人弈事—古代圍棋文化」，透過60餘件跨越漢至清的精選書畫、文獻與器物，一睹古代帝王將相在棋局中運籌帷幄，文人雅士藉手談抒發感懷等情境，也介紹多樣的棋譜與棋具，並呈現六博、雙陸、象棋等古代遊戲的文化面貌，展現古人生活中的智慧與情趣。

特別的是，其中包括「台灣棋壇風雲」單元，聚焦當代台灣棋士如何登上國際舞台，續寫屬於灣台的「碁人弈事」。

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更特別的是，故宮還將為此展推出一項「故宮一百碁人弈事圍棋賽」，強調是「等了一百年才有的圍棋賽」，而且不是隨便報名、隨便體驗一下，是特別委由台北市體育總會圍棋委員會承辦，依棋力分為「頂尖邀請賽」由承辦單位邀請8位職業及業餘棋手對弈；另有「段位組」，個人可報名，分別是棋力2~6段、棋力1段，以及13路新手組，採國際瑞士制，可說是相當正式的比賽。

故宮表示，希望透過這項比賽推廣圍棋文化及院藏相關文物，鼓勵各世代一同參與圍棋運動。故宮還為此準備了參賽限定 、不另販售的「故宮一百紀念摺扇」，作為送給選手的紀念品。

比賽時間是8月17日，報名至8月1日截止或額滿為止（限額300人），可至「PlayGO圍棋賽務雲端平台」填寫資料並繳交費用600元，詳見活動簡章（https://reurl.cc/7KOmOd）。

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