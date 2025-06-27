彰化11位工藝大師參展 18件精選作品「走進你家」接地氣

木作珠寶盒細膩雕琢出龍鳳與花鳥圖案，結合實用的收納空間與可翻掀鏡面設計，是傳統木工技藝與現代生活需求的完美結合。（彰化縣文化局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕超接地氣！《手心裡的風景：自然的藝痕》工藝特展即日起在彰化工藝展覽館（鶴棲別墅）登場，由11位榮獲「台灣工藝之家」殊榮的大師展出18件精選作品，融合自然意象與生活機能，期盼讓工藝不再只是觀賞藝術，而能真正走入日常生活中，展期至8月31日止，歡迎民眾前往品味工藝之美。

以原木呈現山川紋理，結合日晷造型設計，作品把自然紋路直接帶入生活空間，展現生活工藝的樸實魅力。（彰化文化局提供）

彰化縣文化局長張雀芬指出，全台約有170位工藝之家，其中彰化就占了17位，可說是「十分之一都在彰化」。這次展覽不僅匯聚在地工藝精英，更是首度以「生活工藝」為核心策展主軸，要求作品兼具藝術性與實用性，呼應「生活藝術化、藝術生活化」的理念。她說，過去不少工藝作品雖技藝精湛，卻與生活有些脫節，這次希望讓老師們試水溫，打造具備使用功能的生活藝術品，未來更可納入文創商品徵選。

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木雕製成的茶組，結合筷架、動物造型與金漆紋飾，讓傳統茶道工具有了嶄新風貌，成為能進入家庭日常的生活藝術品。（彰化文化局提供）

人間國寶大師施鎮洋也強調，生活工藝其實是工藝產業發展的根基，回歸生活、接地氣，才能開創更大的市場與機會。他笑說，工藝往精緻化走是一條路，但往生活走才是最快的捷徑，財源滾滾來，「收錢的機會也會多啊！」

以傳統紙藝展現龍鳳圖騰，融合婚禮、節慶喜氣氛圍，這對瓶身作品不只是裝飾，更象徵文化傳承中「龍鳳呈祥」的美好寓意。（彰化縣文化局提供）

策展人、國立中興大學施淑萍老師也說，作品創作靈感來自自然，講求「緩慢、休閒、寧靜、簡單」的生活氛圍，從山川紋理到昆蟲意象，件件作品皆蘊含工藝師對自然的敏銳感受與匠心。

參展者作品各具巧思，除了施鎮洋外，還有黃紗榮、葉志誠、許陳春、黃文彬、施金福、柯錦中、許宗煥、陳志昇、陳志揚、董坐共11人。

文化局表示，展覽期間設有專屬IP角色「鹿鹿」，民眾完成學習單或與鹿鹿合影並上傳，可兌換限量小禮；另自7月1日起推出4場DIY工藝體驗工作坊，歡迎踴躍報名參加（報名網址：https://reurl.cc/7KGMp1），一起在盛夏感受工藝與生活交織的美好風景。

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