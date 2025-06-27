部落的百寶盒好美 3位原住民女性創作者編織展屏東登場

三位藝術家杜彩蓮（左起 ）、潘雅莉、陳亮。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣三位原住民女性創作者陳亮、杜彩蓮、潘雅莉，透過編織藝術展現原民文化的創新與生命故事，屏東縣政府邀請她們以「部落的百寶盒」為題，於屏菸1936文化基地16號倉庫3樓「原民館小藝廊」舉辦編織創作展，歡迎民眾走進展場，共同見證文化與藝術融合的動人畫面。

杜彩蓮介紹作品。（屏東縣政府提供）

屏東縣府原住民處表示，此次展覽邀請三位具代表性的原民藝術工作者－陳亮、杜彩蓮、潘雅莉，從個人生命經歷出發，結合排灣族傳統編織與當代創作語彙，呈現三座風格獨具的「百寶盒」裝置，作品不僅訴說個人的文化尋根、家庭關係與自我探索，更以編織為語言，將記憶、情感與部落連結凝聚成深刻作品。

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陳亮導覽作品。（屏東縣政府提供）

其中，陳亮透過「一席系列：DNA」及「臍帶有水」作品，探索身分認同與文化傳承；杜彩蓮則以色彩與編織記錄育兒生活與女性情感，在創作中「做回自己」；潘雅莉則以月桃編織為媒介，實踐文化永續與社區共創，展現部落工藝走入生活、走向未來的可能性。

潘雅莉（右）以月桃編織為媒介實踐文化永續。（屏東縣政府提供）

原住民處副處長蔡文進表示，原住民族文化的延續與創新，不僅是族群的責任，更是整體社會的重要資產。「部落的百寶盒」展覽展現三位女性藝術家如何將情感與文化轉化為動人創作，縣府也將持續推動原民藝術扎根計畫，支持原民青年以藝術說故事，讓更多來自部落的聲音被看見、被聽見、被傳承。

該項展覽即日起至10月16日展出，民眾可透過展覽近距離感受原住民族文化的細緻與力量，認識更多源自土地的創作能量，更多展覽資訊可關注屏菸1936文化基地相關公告。

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