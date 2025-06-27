自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

部落的百寶盒好美 3位原住民女性創作者編織展屏東登場

2025/06/27 08:38

三位藝術家杜彩蓮（左起 ）、潘雅莉、陳亮。（屏東縣政府提供）三位藝術家杜彩蓮（左起 ）、潘雅莉、陳亮。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣三位原住民女性創作者陳亮、杜彩蓮、潘雅莉，透過編織藝術展現原民文化的創新與生命故事，屏東縣政府邀請她們以「部落的百寶盒」為題，於屏菸1936文化基地16號倉庫3樓「原民館小藝廊」舉辦編織創作展，歡迎民眾走進展場，共同見證文化與藝術融合的動人畫面。

杜彩蓮介紹作品。（屏東縣政府提供）杜彩蓮介紹作品。（屏東縣政府提供）

屏東縣府原住民處表示，此次展覽邀請三位具代表性的原民藝術工作者－陳亮、杜彩蓮、潘雅莉，從個人生命經歷出發，結合排灣族傳統編織與當代創作語彙，呈現三座風格獨具的「百寶盒」裝置，作品不僅訴說個人的文化尋根、家庭關係與自我探索，更以編織為語言，將記憶、情感與部落連結凝聚成深刻作品。

陳亮導覽作品。（屏東縣政府提供）陳亮導覽作品。（屏東縣政府提供）

其中，陳亮透過「一席系列：DNA」及「臍帶有水」作品，探索身分認同與文化傳承；杜彩蓮則以色彩與編織記錄育兒生活與女性情感，在創作中「做回自己」；潘雅莉則以月桃編織為媒介，實踐文化永續與社區共創，展現部落工藝走入生活、走向未來的可能性。

潘雅莉（右）以月桃編織為媒介實踐文化永續。（屏東縣政府提供）潘雅莉（右）以月桃編織為媒介實踐文化永續。（屏東縣政府提供）

原住民處副處長蔡文進表示，原住民族文化的延續與創新，不僅是族群的責任，更是整體社會的重要資產。「部落的百寶盒」展覽展現三位女性藝術家如何將情感與文化轉化為動人創作，縣府也將持續推動原民藝術扎根計畫，支持原民青年以藝術說故事，讓更多來自部落的聲音被看見、被聽見、被傳承。

該項展覽即日起至10月16日展出，民眾可透過展覽近距離感受原住民族文化的細緻與力量，認識更多源自土地的創作能量，更多展覽資訊可關注屏菸1936文化基地相關公告。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應