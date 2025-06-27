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民歌演唱會為草屯演藝中心暖場 收入捐草屯食物銀行

2025/06/27 14:21

7月13日在草屯鎮演藝中心，將舉辦公益民歌演唱會，門票收入盈餘全部捐給草屯鎮食物銀行。（草屯鎮公所提供）7月13日在草屯鎮演藝中心，將舉辦公益民歌演唱會，門票收入盈餘全部捐給草屯鎮食物銀行。（草屯鎮公所提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕曾以「台灣演藝坊」歌廳秀吸引中老年觀眾的「草屯鎮演藝中心」，已停業11年，草屯鎮公所擬再出租活化，暑假將由「那些年我們聽過的民歌」公益演唱會暖身，主辦單位彰明電子公司，邀來曾淑勤、南方二重唱、于台煙、王瑞瑜、民歌清韻合唱團，門票盈餘捐給草屯鎮食物銀行。

草屯鎮的彰明電子公司員工，每年籌劃多場公益活動，7月13日下午2點30分將舉辦「那些年我們聽過的民歌」公益演唱會，地點選在草屯鎮演藝中心的演藝廳，也就是2012到2014年間以演廳秀打響知名度的「台灣演藝坊」，演唱陣容有曾淑勤、南方二重唱、于台煙、王瑞瑜，以及民歌清韻合唱團，每組（人）演唱4首招牌歌曲。

草屯鎮演藝中心關蚊子多年，公所擬出租活化，公益民歌演唱會將先暖身。（記者陳鳳麗攝）草屯鎮演藝中心關蚊子多年，公所擬出租活化，公益民歌演唱會將先暖身。（記者陳鳳麗攝）

草屯鎮長簡賜勝說，感謝彰明電子舉辦公益演唱會，收入盈餘挹注草屯食物銀行，也藉這場演唱會讓觀眾感受草屯鎮演藝中心的環境、聲光效果，鎮公所會全力協助該場民歌演唱會的籌辦。

該場民歌演唱會門票收入的盈餘，將悉數捐給草屯鎮食物銀行，樓下門票1張1000元，樓上500元，須親自到位在草屯鎮稻香路的彰明電子購票（僑光國小正對面）。

草屯鎮演藝中心的前身是台灣演藝坊，歌廳秀曾吸引不少觀眾。（資料照，記者陳鳳麗攝）草屯鎮演藝中心的前身是台灣演藝坊，歌廳秀曾吸引不少觀眾。（資料照，記者陳鳳麗攝）

草屯鎮演藝中心在草屯鎮長洪國浩時代（2012年），曾出租給藝人康弘等人經營「台灣演藝坊」，每月租金13萬5000元，當時長駐表演的藝人包括余苑綺、鳥來嬤、謝金晶、康弘等人，當時謝金晶因父親是豬哥亮引發話題。演藝坊因消防設備不符規定，2014年3月停業，公所改善消防設備以符合規定。

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