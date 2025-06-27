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高雄校園藝術美感生活節 7/28光之穹頂登場

2025/06/27 14:27

高雄校園藝術美感生活節將於6月28日在捷運美麗島站光之穹頂熱鬧登場。（高雄市教育局提供）高雄校園藝術美感生活節將於6月28日在捷運美麗島站光之穹頂熱鬧登場。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕「2025高雄校園藝術美感生活節」將於明（28）日在捷運美麗島站光之穹頂盛大舉行，活動以「校園藝術閃亮亮！美感生活藝起來！」為主題，規畫網路藝術館、靜態實體展示、動態展演野台戲、AI生成藝術創作體驗區，以及藝術生活咖啡館等，邀請民眾一同感受美感教育的成果。

現場將有多校的藝術與樂器成果演出。（高雄市教育局提供）現場將有多校的藝術與樂器成果演出。（高雄市教育局提供）

高雄市教育局指出，活動規畫5大亮點，「網路藝術館」為靜動態展示藝術教育成果，並以「元宇宙自由觀看藝術館」的形式，提供網路互動探索與觀看；「靜態實體展示」則匯集全市113學年度各校的美感教育成果。

「動態展演野台戲」將有獅甲國小附設幼兒園歌唱表演、桃源國小布農合唱、前金國小管樂團三重奏、福山國小直笛團、莊敬國小客家歌謠，以及巴楠花部落中小學的演唱等輪番上陣。

高雄校園藝術美感生活節展現多校的美感教育成果。（高雄市教育局提供）高雄校園藝術美感生活節展現多校的美感教育成果。（高雄市教育局提供）

在「AI生成藝術創作體驗區」，市民可現場加入AI生成藝術創作，索取8款圖畫紙彩繪，再透過AI技術將個人頭貼與作品結合，生成獨一無二的數位紀念品；「藝術生活咖啡館」將邀請生活美學大師分享生活美學，包含吳尚謙的「咖啡風味地圖」、蔡長志的「美感端上桌」，以及蔡佑鑫的「苔球笑臉手作植栽」。

高雄校園藝術美感生活節活動時間為上午9點至下午4點，大師講座採現場報名，每場次名額24位。教育局長吳立森表示，活動除了展現高雄美感教育的豐碩成果，更期盼透過多元的互動體驗，鼓勵師生與市民一同觀摩，讓藝術的種子在日常生活中生根發芽。

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