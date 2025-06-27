傳承台灣粧佛工藝 丁宗華免費授課

丁宗華有感台灣粧佛工藝逐漸式微，向文資局提報計畫，免費開班授課，教導學員工藝。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕為了讓傳統粧佛工藝扎根，粧佛傳統工藝保存者丁宗華，透過文化部文資局計畫，開辦「初階粧佛工藝傳習」課程，為期12週，從認識雕刻刀到雕刻，將畢生所學傳授給8名學員。他表示，面對中國進口神像的低價競爭，台灣傳統工藝漸漸式微，盼能夠傳承，發揚獨一無二的台灣工藝。

丁宗華有感台灣粧佛工藝逐漸式微，向文資局提報計畫，免費開班授課，教導學員工藝。（記者李文德攝）

丁宗華16歲就北上到「華山佛具店」學習雕佛，起初只有學習木雕的他，因為對粧佛工法產生濃烈興趣，因此舉凡打粗胚、細胚、開臉、底漆等工序，皆一一學習，不僅為自己的功夫打下深厚底子，也成為當時店內首席師傅，並於32歲到四湖開設木雕工作室，致力推廣工藝教育。

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丁宗華表示，近年粧佛工藝逐漸出現斷層危機，較少人願意接棒，加上中國進口的神像成本低廉且容易取得，因此台灣粧佛工藝逐漸式微，傳承危機迫在眉睫，恰好文化部文資局推出傳統工藝推廣研習課程，因此寫計畫，願意免費教導學生。

遠從台北開車下來的孔小姐，幾乎週週報到。（記者李文德攝）

丁宗華說，此次初階班課程從4月中旬開始，每週六整天共12堂課，一開始會先讓學員認識粧佛從選材、開斧、粗胚、開臉、粉面、彩繪到開光點眼等工序，由於學員都是初學，須先熟悉使用雕刻刀的原則，避免受傷。

丁宗華表示，目前先讓8名學員版雕，未來也願意持續開設進階班，讓更多人深入學習，盼能防止這項傳統工藝流失。

當地人表示，被大師傳授工藝，在地居民真的賺到了。（記者李文德攝）

此次初階班中，更有遠從台北而來的孔小姐。她說，在北部學習這項工藝的學費動輒上萬，看見有大師級人物要親自傳授功夫，週週開車下來也要學習；當地民眾更是樂得笑說，有大師教導粧佛，真的是賺到了。

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