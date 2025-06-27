自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

竹北擬建原民文化園區 串聯海岸遊憩景點

2025/06/27 14:52

文化聚會所示意圖。（新竹縣政府提供）文化聚會所示意圖。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣原住民總人口數約2.3萬人，其中居住在平地及都會區的原住民超過1萬人，縣府繼在溪南地區設置「WAH幾散竹東」後，為了讓溪北地區原住民在都會區也有傳承文化及交流互動的場所，選定竹北市舊港段設置「新竹縣都會區原住民文化園區」，今天在白地里舉辦地方說明會，後續將向原民會爭取工程經費，預估2026年完工。

天幕廣場設計阿美族文化中象徵宇宙星辰力量的八角星圖騰。示意圖。（新竹縣政府提供）天幕廣場設計阿美族文化中象徵宇宙星辰力量的八角星圖騰。示意圖。（新竹縣政府提供）

縣府原民處表示，根據今年2月的統計資料，新竹縣原住民總人口數約為2.3萬人，其中居住在平地及都會區的原住民共計有1萬724人，竹北、湖口的科技園區和毗鄰的新豐鄉也吸引4200多名原住民移居工作。

新竹縣政府今天在竹北市白地里集會所，舉辦新竹縣都會區原住民文化園區興建計畫地方說明會。（新竹縣政府提供）新竹縣政府今天在竹北市白地里集會所，舉辦新竹縣都會區原住民文化園區興建計畫地方說明會。（新竹縣政府提供）

為提供凝聚部落族人情感及文化傳承的場域，並扶植原民青年、帶動原民產業，縣府於2021年在竹東火車站旁成立新竹縣首座原住民產業展銷中心「WAH！幾散竹東」，吸引許多人潮來遊玩，榮獲2023觀光亮點獎，成為竹東新地標。

新竹縣政府今天在竹北市白地里集會所，舉辦新竹縣都會區原住民文化園區興建計畫地方說明會。（新竹縣政府提供）新竹縣政府今天在竹北市白地里集會所，舉辦新竹縣都會區原住民文化園區興建計畫地方說明會。（新竹縣政府提供）

原民處說，縣府規畫於溪北地區也設置一處包含文化聚會所、天幕廣場、親子遊憩區等功能的原住民聚會活動場域，讓離鄉背井在竹北市、新豐鄉、湖口鄉等地勤奮工作的都會區原住民，能在有歸屬感的環境氛圍中休憩並傳承原住民文化。

親子遊憩區設有象徵魚筌的遊戲場。示意圖。（新竹縣政府提供）親子遊憩區設有象徵魚筌的遊戲場。示意圖。（新竹縣政府提供）

「新竹縣都會區原住民文化園區」面積為1萬6941.05平方公尺，緊鄰白地粉圳，目前全案已完成規畫設計，園區將結合原住民的生活、生產、經濟，呈現都會原住民的特色，除了是都市原住民的文化聚會場所外，也將串聯新竹市南寮漁港、竹北新月沙灣、新豐紅毛港遊憩區等景點，成為新竹縣海岸軸帶的新遊憩景點，帶動地方觀光繁榮。

「新竹縣都會區原住民文化園區」緊鄰白地粉圳，示意圖。（新竹縣政府提供）「新竹縣都會區原住民文化園區」緊鄰白地粉圳，示意圖。（新竹縣政府提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應