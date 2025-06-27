竹北擬建原民文化園區 串聯海岸遊憩景點

文化聚會所示意圖。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣原住民總人口數約2.3萬人，其中居住在平地及都會區的原住民超過1萬人，縣府繼在溪南地區設置「WAH！幾散竹東」後，為了讓溪北地區原住民在都會區也有傳承文化及交流互動的場所，選定竹北市舊港段設置「新竹縣都會區原住民文化園區」，今天在白地里舉辦地方說明會，後續將向原民會爭取工程經費，預估2026年完工。

天幕廣場設計阿美族文化中象徵宇宙星辰力量的八角星圖騰。示意圖。（新竹縣政府提供）

縣府原民處表示，根據今年2月的統計資料，新竹縣原住民總人口數約為2.3萬人，其中居住在平地及都會區的原住民共計有1萬724人，竹北、湖口的科技園區和毗鄰的新豐鄉也吸引4200多名原住民移居工作。

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新竹縣政府今天在竹北市白地里集會所，舉辦新竹縣都會區原住民文化園區興建計畫地方說明會。（新竹縣政府提供）

為提供凝聚部落族人情感及文化傳承的場域，並扶植原民青年、帶動原民產業，縣府於2021年在竹東火車站旁成立新竹縣首座原住民產業展銷中心「WAH！幾散竹東」，吸引許多人潮來遊玩，榮獲2023觀光亮點獎，成為竹東新地標。

新竹縣政府今天在竹北市白地里集會所，舉辦新竹縣都會區原住民文化園區興建計畫地方說明會。（新竹縣政府提供）

原民處說，縣府規畫於溪北地區也設置一處包含文化聚會所、天幕廣場、親子遊憩區等功能的原住民聚會活動場域，讓離鄉背井在竹北市、新豐鄉、湖口鄉等地勤奮工作的都會區原住民，能在有歸屬感的環境氛圍中休憩並傳承原住民文化。

親子遊憩區設有象徵魚筌的遊戲場。示意圖。（新竹縣政府提供）

「新竹縣都會區原住民文化園區」面積為1萬6941.05平方公尺，緊鄰白地粉圳，目前全案已完成規畫設計，園區將結合原住民的生活、生產、經濟，呈現都會原住民的特色，除了是都市原住民的文化聚會場所外，也將串聯新竹市南寮漁港、竹北新月沙灣、新豐紅毛港遊憩區等景點，成為新竹縣海岸軸帶的新遊憩景點，帶動地方觀光繁榮。

「新竹縣都會區原住民文化園區」緊鄰白地粉圳，示意圖。（新竹縣政府提供）

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