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台南圖書通閱車迎新力 助推城鄉閱讀普及

2025/06/27 15:24

威致鋼鐵公司捐贈圖書通閱車，今日舉行捐贈儀式。（記者洪瑞琴攝）威致鋼鐵公司捐贈圖書通閱車，今日舉行捐贈儀式。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市圖書通閱車協助公共圖書館書本配運互通，普及城鄉閱讀，幾乎3分之1的借閱量是仰賴通閱車奔波運書，宛如「城市文化小尖兵」。但是目前10輛車中，有5輛是早期國產電動車，續航力有限，又面臨電池停產難更換的問題，另有多輛使用逾10年，幸好獲得台南在地企業捐贈1輛新車，為通閱服務挹注新動力。

圖書通閱服務，是圖書館重點服務項目之一。2022年南市通閱冊數384萬冊，2023年396萬冊，2024年為413萬冊，通閱冊數逐年上升，除原先市圖5輛通閱車外，也以電動車進行物流運輸。永康新總館2021年開幕後，到館人次及借閱冊數持續攀升，車輛載運量已無法負荷，這次企業捐贈的新通閱車，可汰換老舊電動車，並提高圖書運輸效能。

威致鋼鐵公司捐贈圖書通閱車，助力推動書本流通效能。（記者洪瑞琴攝）威致鋼鐵公司捐贈圖書通閱車，助力推動書本流通效能。（記者洪瑞琴攝）

威致鋼鐵公司捐贈圖書通閱車，今（27）日舉行捐贈儀式，南市副市長葉澤山表達感謝。他表示，圖書館自2013年開通通閱服務以來，今年已邁入第13年，累積通閱量超過3500萬冊，去年一年就有413萬冊，占整體借閱冊數的3分之1，顯見使用通閱服務來借書已非常普遍。此外，要推廣閱讀，就是要讓民眾更容易取得書籍，透過甲地借書乙地還書的通閱服務，讀者就近在鄰近圖書館借還書籍，也可減少複本書的購置，讓館藏更多元，無形中也帶動城市閱讀風氣大幅提升。

南市副市長葉澤山（左）說明通閱車助力城市閱讀的效能。（記者洪瑞琴攝）南市副市長葉澤山（左）說明通閱車助力城市閱讀的效能。（記者洪瑞琴攝）

台南市立圖書館長楊馥菱表示，透過車輛每日往返館舍之間，載送跨館借閱書籍及圖書配送任務，服務涵蓋全市37區，因目前多輛通閱車已服役超過10年，雖逐年汰換但是緩不濟急，透過在地企業拋磚引玉，盼有更多善心企業支持，提升圖書配送量能。

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