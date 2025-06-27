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走進時光裡住一晚 老油礦場歷史建築變身文青書旅

2025/06/27 20:23

出磺坑6號處長宿舍，以「微光之丘」為品牌進行活化經營，今（27）日舉行剪綵開幕。（記者彭健禮攝）出磺坑6號處長宿舍，以「微光之丘」為品牌進行活化經營，今（27）日舉行剪綵開幕。（記者彭健禮攝）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府爭取文化部補助，並與台灣中油公司合作，修繕公館鄉出磺坑的油礦產業歷史建築群。其中的出磺坑6號處長宿舍，由銅鑼鄉獨立書店「微光書旅」承租，並以「微光之丘」為名進行活化經營，今（27）日舉行剪綵開幕。該空間結合日式歷史宿舍、文化展覽、在地體驗與書店旅宿等元素，成為複合型的文化旅遊場域。

「微光之丘」結合日式歷史宿舍、文化展覽、在地體驗與書店旅宿等元素，成為複合型的文化旅遊場域。（記者彭健禮攝）「微光之丘」結合日式歷史宿舍、文化展覽、在地體驗與書店旅宿等元素，成為複合型的文化旅遊場域。（記者彭健禮攝）

開幕茶會，除縣長鍾東錦、地區議員及鄉長出席，總統府資政姚嘉文、客委會副主委邱星崴也參與。姚嘉文表示，曾與「微光書旅」合作保存銅鑼火車站倉庫為文史基地，深信「微光之丘」將為出磺坑注入新活力。

鍾東錦也說，感謝前總統蔡英文任內核定對岸的出磺坑客家文學花園計畫，縣府也已與民間簽約推動出磺坑觀光遊憩園區BOT案，未來將興建Villa、文化市集及旅客服務中心等，相信兩者將能相輔相成，讓公館出磺坑成為苗栗山線新觀光休憩亮點。

「微光之丘」今（27）日舉行剪綵開幕。（圖由縣府提供）「微光之丘」今（27）日舉行剪綵開幕。（圖由縣府提供）

公館鄉出磺坑礦場是目前世界最古老且還在生產的油礦區之一，藴藏珍貴的文化資產，縣府文化觀光局自2020年起與中油合作，獲文化部核定補助辦理出磺坑再造歷史現場計畫，已修復完成包括6號處長宿舍、4號宿舍與南寮13號宿舍等7棟歷史建築群。

在「微光書旅」團隊的策劃下於6號處長宿舍導入書店、旅宿、展覽等多元功能，轉化為旅人可靜心駐足、感受時光流轉的文化旅宿空間，4號宿舍與南寮13號宿舍則分別規劃為結合文化駐村與青年住宿的友善青旅。

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