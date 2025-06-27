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赤崁樓修復工程 結合藝術策展打造戶外藝廊

2025/06/27 20:27

赤崁樓園區內紀念品部外牆化身為「戶外藝廊」。（南市文化提供）赤崁樓園區內紀念品部外牆化身為「戶外藝廊」。（南市文化提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國定古蹟赤崁樓的「海神廟」修復工程分期分區進行中，南市府文化局為翻轉傳統工地形象，導入「藝術策展」概念，將園區內紀念品部外牆化身為融合科技與創意的「戶外藝廊」，以藝術與數位導覽技術結合工地美化，不僅優化視覺空間，更為修復期間的古蹟場域注入全新文化風貌。

民眾透過手機掃描QR碼，即可聽取語音導覽與作品故事。（南市文化局提供）民眾透過手機掃描QR碼，即可聽取語音導覽與作品故事。（南市文化局提供）

這次邀請擅長描繪民俗風情的新銳藝術家蔡濰任參與創作，以藝術妝點施工現場，讓修復中的赤崁樓依舊可「看見歷史、聽見故事」。以赤崁樓的建築語彙與海神廟意象為靈感，外牆融入波浪線條設計，象徵海洋意象與歷史流動。

蔡濰任則創作兩幅新作，分別為〈臺南尚水—夕陽〉與〈臺南尚水—燈火〉。〈夕陽〉描繪赤崁樓在夕陽餘暉中的壯闊風景，與安平對望的歷史水文情境；〈燈火〉則取材自台南早期的「井亭夜市」，重現昔日水上市街的熱鬧風華與庶民生活的溫度。

赤崁樓修復工程 結合藝術策展打造戶外藝廊「戶外藝廊」以藝術與數位導覽結合，美化工地視覺空間。（台南市府文化局提供）

文化局長黃雅玲表示，赤崁樓位於市中心，是國內外旅客來台必訪的指標景點。為延續「讓文化不中斷」的精神，藉由外牆立面更新，融入藝術展陳與AR擴增實境互動科技，提供民眾全新的觀展體驗。

為深化觀展體驗，文化局同步導入5G雲端導覽技術，民眾可透過手機掃描QR碼，即可聽取語音導覽、觀看畫作背後的故事與創作理念，並透過螢幕欣賞赤崁樓隨光影變幻的風貌，感受穿梭古今的文化魅力。

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