認識在地人權歷史 台南人權月特展倒數

配合台南人權月特展，3條聲音漫遊走讀路線，帶民眾跟著聲音，實際走到相關的場景。（文化局提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕圖書館變展場，「台南人權月」於台南市立圖書館永康新總館3樓及6樓空間舉辦的特展，規畫4大展區，引導民眾認識台南這片土地上的人權歷史，展期進入最後倒數，配合展覽推出的3場聲音漫遊走讀行程，僅剩1場將前往鹽分地帶，向隅民眾也可以至「Chito趣淘」APP下載聲音漫遊節目，自行前往踏訪。

配合台南人權月特展，3條聲音漫遊走讀路線，帶民眾跟著聲音，實際走到相關的場景。（文化局提供）

台南人權月特展規畫遺書區等4大展區。（記者劉婉君攝）

台南人權月特展在南市圖永康新總館規畫校園區、遺書區、聲音區和溪北主題區。校園區在圖書館3樓布置出一個教室的情境，呈現台南15所校園中曾發生的政治事件。遺書區展出7名台南出身政治犯在軍法處寫的遺書。聲音區有6位創作者以白色恐怖事件為靈感的創作，包括電視節劇《星空下的黑潮島嶼》片尾曲〈神的回信〉客語版MV。溪北主題區則有溪北17區的政治案件故事，及溪北地區政治案件受難者逃亡路線。

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台南人權月特展將圖書館空間變成展場，帶民眾認識台南的人權歷史。（記者劉婉君攝）

動態的走讀活動部分，則由策展團隊開發出3個聲音漫遊節目，包含位於市區的台南市美術館1館路線《最後的聲音》；淺山地區玉井、大內、官田的《夢中的解放區》路線；以及鹽分地帶官田、學甲、將軍、七股的《請你跟我走一趟》走讀路線等。

台南人權月特展的溪北主題展區。（記者劉婉君攝）

文化局表示，台南市美術館1館前身為台南警察署，《最後的聲音》路線以當時被關押的政治犯何川在獄中的回憶錄，及同時間被關押者的口述資料為故事腳本；《夢中的解放區》以台南大內出身的政治犯李媽兜為主角，其當年行動軌跡遍布整個大台南甚至遠至屏東；《請你跟我走一趟》為台南鹽分地帶政治犯李鹿、周漢卿的相關故事，欲臨場體驗該路線，需騎車或開車才能完整體驗當年政治犯前輩實際移動的軌跡。3個節目將於「Chito趣淘」APP，上架至9月2日。

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