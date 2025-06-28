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奈良美智金瓜石展 賴清德：台日民眾跟著畫作去旅行

2025/06/28 13:33

總統賴清德（中）出席日本術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」展開幕。（記者盧賢秀攝）總統賴清德（中）出席日本術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」展開幕。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／新北報導〕日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」畫展，今天在新北市瑞芳金瓜石開幕，是他在台巡展第4站，總統賴清德也出席參加展幕展，他說再次看到這幅畫心情很快高興，充滿朦朧美和神秘，更難得的是眼睛看起來就像寶石，他邀請台日民眾跟著奈良美智的畫作到處去旅行。

總統賴清德表示，再次看到這幅畫很高興，呼籲台日的民眾跟著畫作去旅行。（記者盧賢秀攝）總統賴清德表示，再次看到這幅畫很高興，呼籲台日的民眾跟著畫作去旅行。（記者盧賢秀攝）

奈良美智在澎湖展出時，前總統蔡英文前往參觀，這次在金瓜石有賴總統支持，能夠和台灣2位總統握手，「我應該是非常幸福的日本人吧。」

「朦朧潮濕的一天」是奈良美智為台灣所創作的作品，在高雄等地巡展，今天第4站金瓜石的台電金水基地「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」展覽今天開幕，總統賴清德、奈良美智和日本交流協會代表片山和之等人出席。

河畔女孩是奈良美智來到金瓜石才完成的畫作。（記者盧賢秀攝）河畔女孩是奈良美智來到金瓜石才完成的畫作。（記者盧賢秀攝）

賴清德則說，能夠和奈良美智再次見面，他今天心情很高興，他2021年首度和奈良美智見面，請奈良美智為台灣作畫，他很慷慨也願意為台灣作畫，今天再見到奈良美智，感覺他一樣年輕、輕鬆與自在，只是華語講得更好了。

賴清德也很高興能再次與「朦朧潮濕的一天」這幅畫作見面，他仔細欣賞這幅畫真的是很棒，說怎麼朦朧就怎麼朦朧，怎麼美就怎麼美，有多麼神秘就有多神秘，更難得的是眼睛看起來就像寶石一樣，看了心情都很快樂。

奈良美智的陶土作品也很特別。（記者盧賢秀攝）奈良美智的陶土作品也很特別。（記者盧賢秀攝）

這幅畫2021年出發，到過高雄、澎湖、屏東，現在來到金瓜石，相信未來還會到更多地方，他希望全國民眾跟著朦朧潮濕的一天來金瓜石，他也邀請日本的朋友也跟著這幅畫一起到台灣旅行，他說「日本很多朋友很喜歡來台灣」，很多景點、美食、文化受日本人喜愛，希望藉此開闢新的旅遊方式，讓台灣、日本民眾攜手跟著畫作到處去旅行。

賴清德指出，這次在金瓜石展出比較特別的是，還有4位台灣年輕新銳的藝術家一起展出，展覽更多元更豐富，展現台日藝術文化的交流激盪。

許多民眾來觀賞〈朦朧潮濕的一天〉畫作。（記者盧賢秀攝）許多民眾來觀賞〈朦朧潮濕的一天〉畫作。（記者盧賢秀攝）

「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」展覽，是巡展以來展品最豐富的一次，除了〈朦朧潮濕的一天〉，還有6件今年全新創作的繪畫、13件素描等攝影和陶器作品，可說是巡展以來展品數量最多的一次，其中〈河畔女孩〉剛到台灣只有初步模型，到了金瓜石展場後才完成。

這項展覽即日起至9月28日，採線上預約制，開放時間為上午10點到晚上6點（週一公休）。

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