2025高雄校園藝術美感生活節登場，30多所國中小參與。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕2025高雄校園藝術美感生活節於今（28）日在高雄市捷運美麗島站光之穹頂舉行，超過30所高雄的國中小學生，以藝術、音樂與舞蹈表演展現藝術，吸引上百民眾到場參與，熱鬧的藝術嘉年華為暑假暖身。

2025高雄校園藝術美感生活節登場，30多所國中小參與，也有小朋友表演舞蹈藝術。（記者黃良傑攝）

教育局長吳立森表示，2025高雄校園藝術美感生活節，是彙整高雄市美感教育成果，同時建立學校與社區之間的學習網絡，結合了美感專業教育團隊，共同呈現這場藝術與美感盛典，讓藝術的種子在日常生活中生根發芽，也讓大家看見高市美感教育深耕與落實的豐碩成果，並將美感帶入日常生活中，從校園帶動到社區美感教育永續發展。

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2025高雄校園藝術美感生活節在高雄市捷運美麗島站光之穹頂舉行。（記者黃良傑攝）

藝術活動有5大亮點，涵蓋多元豐富藝術體驗，包括網路藝術館、靜動態展示藝術教育成果，以及其他學校執行成果，以「元宇宙自由觀看藝術館」展示形式，提供網路互動探索與觀看，其中，動態展演有獅甲國小附設幼兒園將帶來歌唱表演，桃源國小布農合唱，前金國小展現管樂團三重奏表演，福山國小呈現直笛團演出，莊敬國小帶來客家歌唱表演。

2025高雄校園藝術美感生活節在高雄市捷運美麗島站光之穹頂舉行，現場有許多展覽。（記者黃良傑攝）

活動由高市教育局主辦、新上國小承辦，以「校園藝術閃亮亮！美感生活藝起來！」為主題； 現場生活節規畫5大亮點精采主軸，包含網路藝術館、靜態實體展示、動態展演野台戲、AI生成藝術創作體驗區，以及藝術生活咖啡館，為高雄市民帶來一場多元且豐富的藝術美感饗宴。

此外，還有最夯的AI生成藝術創作體驗區，讓市民朋友現場加入AI生成藝術創作，理解當代藝術創作與藝術教學的新風貌，可透過AI技術將個人頭貼與作品結合，生成獨一無二的數位紀念品。

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