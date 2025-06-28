自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

2025高雄校園藝術美感生活節登場 30多所國中小參與

2025/06/28 13:36

2025高雄校園藝術美感生活節登場，30多所國中小參與。（記者黃良傑攝）2025高雄校園藝術美感生活節登場，30多所國中小參與。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕2025高雄校園藝術美感生活節於今（28）日在高雄市捷運美麗島站光之穹頂舉行，超過30所高雄的國中小學生，以藝術、音樂與舞蹈表演展現藝術，吸引上百民眾到場參與，熱鬧的藝術嘉年華為暑假暖身。

2025高雄校園藝術美感生活節登場，30多所國中小參與，也有小朋友表演舞蹈藝術。（記者黃良傑攝）2025高雄校園藝術美感生活節登場，30多所國中小參與，也有小朋友表演舞蹈藝術。（記者黃良傑攝）

教育局長吳立森表示，2025高雄校園藝術美感生活節，是彙整高雄市美感教育成果，同時建立學校與社區之間的學習網絡，結合了美感專業教育團隊，共同呈現這場藝術與美感盛典，讓藝術的種子在日常生活中生根發芽，也讓大家看見高市美感教育深耕與落實的豐碩成果，並將美感帶入日常生活中，從校園帶動到社區美感教育永續發展。

2025高雄校園藝術美感生活節在高雄市捷運美麗島站光之穹頂舉行。（記者黃良傑攝）2025高雄校園藝術美感生活節在高雄市捷運美麗島站光之穹頂舉行。（記者黃良傑攝）

藝術活動有5大亮點，涵蓋多元豐富藝術體驗，包括網路藝術館、靜動態展示藝術教育成果，以及其他學校執行成果，以「元宇宙自由觀看藝術館」展示形式，提供網路互動探索與觀看，其中，動態展演有獅甲國小附設幼兒園將帶來歌唱表演，桃源國小布農合唱，前金國小展現管樂團三重奏表演，福山國小呈現直笛團演出，莊敬國小帶來客家歌唱表演。

2025高雄校園藝術美感生活節在高雄市捷運美麗島站光之穹頂舉行，現場有許多展覽。（記者黃良傑攝）2025高雄校園藝術美感生活節在高雄市捷運美麗島站光之穹頂舉行，現場有許多展覽。（記者黃良傑攝）

活動由高市教育局主辦、新上國小承辦，以「校園藝術閃亮亮！美感生活藝起來！」為主題； 現場生活節規畫5大亮點精采主軸，包含網路藝術館、靜態實體展示、動態展演野台戲、AI生成藝術創作體驗區，以及藝術生活咖啡館，為高雄市民帶來一場多元且豐富的藝術美感饗宴。

此外，還有最夯的AI生成藝術創作體驗區，讓市民朋友現場加入AI生成藝術創作，理解當代藝術創作與藝術教學的新風貌，可透過AI技術將個人頭貼與作品結合，生成獨一無二的數位紀念品。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應