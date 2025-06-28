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竹縣鴻梅國際藝術村今天在新埔開幕

2025/06/28 13:41

鴻梅文化藝術基金會董事長陳添順（中）帶領新竹縣長楊文科（左）參觀鴻梅國際藝術村，說明藝術村原是其家族年節聚會的宅邸。（記者黃美珠攝）鴻梅文化藝術基金會董事長陳添順（中）帶領新竹縣長楊文科（左）參觀鴻梅國際藝術村，說明藝術村原是其家族年節聚會的宅邸。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕位於新竹縣新埔鎮五埔里、歷經2年規畫的鴻梅國際藝術村今天正式開幕，這個腹地4000多坪，以推動藝術與在地文化共創的民間藝術基地，原是鴻梅文化藝術基金會董事長陳添順家族的宅邸，他把家人年節聚會的場所無償提供，轉化用做藝術家駐村創作的空間，並定期舉辦藝文活動跟地方分享，成為鴻梅繼「或者」系列，在大新竹地區推出的分散式美術館之一。

鴻梅國際藝術村的主建築，除了1、2樓是駐村藝術家的私人空間，3樓是多功能展覽廳，4樓就是藝術家的交流活動空間。（記者黃美珠攝）鴻梅國際藝術村的主建築，除了1、2樓是駐村藝術家的私人空間，3樓是多功能展覽廳，4樓就是藝術家的交流活動空間。（記者黃美珠攝）

前縣府秘書長蔡榮光（左起依序往右）作為新埔子弟，也是前縣府文化局長，在鴻梅國際藝術村主建築4樓，對新竹縣長楊文科，說明鴻梅文化藝術基金會董事長陳添順提供藝術家駐村交流的理念。（記者黃美珠攝）前縣府秘書長蔡榮光（左起依序往右）作為新埔子弟，也是前縣府文化局長，在鴻梅國際藝術村主建築4樓，對新竹縣長楊文科，說明鴻梅文化藝術基金會董事長陳添順提供藝術家駐村交流的理念。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科、縣府文化局長朱淑敏、前縣府秘書長蔡榮光、新埔鎮長陳英樓以及國立臺灣美術館館長陳貺怡等，以及地方藝文界人士都絡繹於途到場祝賀。

新竹縣長楊文科（右2）留下「鴻梅，造村者」的題石，期勉鴻梅國際藝術村能為新竹縣乃至全台的藝術發展拚出新氣象。（記者黃美珠攝）新竹縣長楊文科（右2）留下「鴻梅，造村者」的題石，期勉鴻梅國際藝術村能為新竹縣乃至全台的藝術發展拚出新氣象。（記者黃美珠攝）

陳添順說，整個基地採低密度的生態工法開發，目前相關工事已經完成7成。裡面占地200多坪的4層樓主建築，其1、2樓有4間套房可以照顧駐村藝術家們的起居生活，3樓是多功能展覽廳，4樓則作為藝術交流活動空間，並設有戶外茶室，另有3間藝術工作室，可以讓人遠眺新埔犁頭山、鳳山溪，使駐村的各國、各領域藝術創作者從中交流、激發靈感。

新竹縣長楊文科（右2）留下「鴻梅，造村者」的題石，期勉鴻梅國際藝術村能為新竹縣乃至全台的藝術發展拚出新氣象。（記者黃美珠攝）新竹縣長楊文科（右2）留下「鴻梅，造村者」的題石，期勉鴻梅國際藝術村能為新竹縣乃至全台的藝術發展拚出新氣象。（記者黃美珠攝）

他說，除了前述主建物，另有2間小木屋也可以提供駐村藝術家創作使用，其中1間更配置了無障礙環境，讓藝術創作不僅平權也無礙。

另外，戶外園區還建置有生態農園、湖畔茶屋、以及橄欖樹活動平台，整個開發跟原生態地景充分融合，未來園區在展覽之外，還將舉辦工作坊、營隊以及市集等多元活動。

鴻梅國際藝術村今天正式開幕。（記者黃美珠攝）鴻梅國際藝術村今天正式開幕。（記者黃美珠攝）

鴻梅國際藝術村全區採低密度環保工法開發。（記者黃美珠攝）鴻梅國際藝術村全區採低密度環保工法開發。（記者黃美珠攝）

楊文科說，新埔真是個人文薈萃的地方，不僅有知名的客家鐵血詩人吳濁流，也催生出了油畫大師蔡蔭棠、台灣客籍女詩人杜潘芳格等多位知名藝文界前輩，現在又有鴻梅國際藝術村開啟地方藝文發展的新頁，他還應陳添順之邀，在主建築留下了「鴻梅，造村者」的題石，期許鴻梅國際藝術村就如同台灣經濟的「造山者」一樣，成為新竹縣乃至全台灣藝術發展的「造村者」。

鴻梅國際藝術村歷經2年的規畫推動，今天正式開幕。（記者黃美珠攝）鴻梅國際藝術村歷經2年的規畫推動，今天正式開幕。（記者黃美珠攝）

陳貺怡則肯定鴻梅國際藝術村開放各地藝術家進駐的用心，透過這些藝術創作者走訪新埔街區、與地方居民合作、進行文獻調查，並引入多元的媒材創作等，這對新埔已經相當璀璨的人文可望再添光彩。

除了主建築，小木屋式的藝術家駐村空間也具有無障礙的設計。（記者黃美珠攝）除了主建築，小木屋式的藝術家駐村空間也具有無障礙的設計。（記者黃美珠攝）

駐村藝術家洪瑄說，她能嶄露頭角源自鴻梅文化藝術基金會所頒發的「鴻梅新人獎」，今年加入了鴻梅國際藝術村的「藝術進駐計畫」，深度認識新埔之後，她看到了新埔的大水巷、花燈巷、戰鬥巷等所謂的「6巷」名所，她期待藝術村所在的新關路1170巷未來也能成為新埔鎮「3街6巷9宗祠」之外的第7巷~藝術巷，為新埔擴大發光。

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