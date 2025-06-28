（影音）台南信義街百年豪宅 成為建築教育與城市記憶交匯新地標

成大建築系學生創作長卷圖。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕隱身於中西區信義街巷內的近百年神祕老宅「咾咕石黃宅」，許姓新屋主打開宅第家門，讓成功大學建築系1年級師生在重新修復蛻變的空間展出作品，透過建築圖學與模型，在這個富含歷史意義的空間，創作成為與台南在地社群對話與交流平台，近來成為台南朝聖新地標。

百年老宅變身建築展覽空間。（記者洪瑞琴攝）

信義街巷老宅「咾咕石黃宅」，打開大門提供參觀。（記者洪瑞琴攝）

建於1930年代的豪宅，位在昔日五條港新港墘（又稱咾咕石港）歷史區域，變身展覽空間，緣於主持「原型結構」的陳冠帆老師，受新屋主委託進行歷史空間再造，他找成大建築系老師黃聖鈞一起思考如何讓從事建築領域的工作人，能夠透過建築與在地社民連結與建立對話，並去感受建築價值。

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信義街「咾咕石黃宅」成為台南朝聖新地標。（記者洪瑞琴攝）

「咾咕石黃宅」百年前豪宅。（記者洪瑞琴攝）

黃聖鈞表示，除了分享學生設計成果，更重要是喚起大家對我們城市文化資產的重視，這也是為什麼展覽命名為：「連續性：經典為記憶，實驗為未來」。他常思考一個問題：為什麼台灣在半導體產業能在全球扮演領頭角色，但我們所處的建築與環境領域，卻常常被掩蓋、不被看見？回望東南亞，不少國家似乎已發展出屬於自己的獨特聲音。

從「咾咕石黃宅」樓頂望向對面是新復興紡織廠舊址，也是台南紡織「台南幫」發跡源地。（記者洪瑞琴攝）

信義街「咾咕石黃宅」歷史空間，經典與實驗交匯。（記者洪瑞琴攝）

黃聖鈞表示，不只是開啟一扇窗，讓學生看見世界；更希望能提供一面鏡子，讓學生認識自己、看見自身的城市。為了達成這樣學習目標，課程設計讓學生去觀察、記錄並分析他們所生活的台南城，同時也引導他們認識國際化的基本建築語彙。在這次展覽場域中，學生從經典建築中學習，不僅是西方經典，也包括台灣案例。

「咾咕石黃宅」變身建築美術館，展期至7月11日，參觀時間週三至周日13:00–18:00，免費參觀。（記者洪瑞琴攝）

策展團隊成員包括鄭偉達、許家茵、呂武隆、張庭嘉、林佳瑩、毛映壹、劉景昀，例如A展區25件作為出發點的經典研究走到C展區，可看到這些經典如何被學生吸收並轉化為他們的個人設計。另一個必看的獨特實驗，在2樓D展區的一幅集體創作長卷，這是由65位全體學生共同完成作品，總長度80公尺，可能是台南最長的1張圖，不僅是對經典建築的重新詮釋，也同時是學生們為建築實驗邁向未來的起點。

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