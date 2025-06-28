自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

（影音）台南信義街百年豪宅 成為建築教育與城市記憶交匯新地標

2025/06/28 15:43

成大建築系學生創作長卷圖。（記者洪瑞琴攝）成大建築系學生創作長卷圖。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕隱身於中西區信義街巷內的近百年神祕老宅「咾咕石黃宅」，許姓新屋主打開宅第家門，讓成功大學建築系1年級師生在重新修復蛻變的空間展出作品，透過建築圖學與模型，在這個富含歷史意義的空間，創作成為與台南在地社群對話與交流平台，近來成為台南朝聖新地標。

百年老宅變身建築展覽空間。（記者洪瑞琴攝）百年老宅變身建築展覽空間。（記者洪瑞琴攝）

信義街巷老宅「咾咕石黃宅」，打開大門提供參觀。（記者洪瑞琴攝）信義街巷老宅「咾咕石黃宅」，打開大門提供參觀。（記者洪瑞琴攝）

建於1930年代的豪宅，位在昔日五條港新港墘（又稱咾咕石港）歷史區域，變身展覽空間，緣於主持「原型結構」的陳冠帆老師，受新屋主委託進行歷史空間再造，他找成大建築系老師黃聖鈞一起思考如何讓從事建築領域的工作人，能夠透過建築與在地社民連結與建立對話，並去感受建築價值。

信義街「咾咕石黃宅」成為台南朝聖新地標。（記者洪瑞琴攝）信義街「咾咕石黃宅」成為台南朝聖新地標。（記者洪瑞琴攝）

「咾咕石黃宅」百年前豪宅。（記者洪瑞琴攝）「咾咕石黃宅」百年前豪宅。（記者洪瑞琴攝）

黃聖鈞表示，除了分享學生設計成果，更重要是喚起大家對我們城市文化資產的重視，這也是為什麼展覽命名為：「連續性：經典為記憶，實驗為未來」。他常思考一個問題：為什麼台灣在半導體產業能在全球扮演領頭角色，但我們所處的建築與環境領域，卻常常被掩蓋、不被看見？回望東南亞，不少國家似乎已發展出屬於自己的獨特聲音。

從「咾咕石黃宅」樓頂望向對面是新復興紡織廠舊址，也是台南紡織「台南幫」發跡源地。（記者洪瑞琴攝）從「咾咕石黃宅」樓頂望向對面是新復興紡織廠舊址，也是台南紡織「台南幫」發跡源地。（記者洪瑞琴攝）

信義街「咾咕石黃宅」歷史空間，經典與實驗交匯。（記者洪瑞琴攝）信義街「咾咕石黃宅」歷史空間，經典與實驗交匯。（記者洪瑞琴攝）

黃聖鈞表示，不只是開啟一扇窗，讓學生看見世界；更希望能提供一面鏡子，讓學生認識自己、看見自身的城市。為了達成這樣學習目標，課程設計讓學生去觀察、記錄並分析他們所生活的台南城，同時也引導他們認識國際化的基本建築語彙。在這次展覽場域中，學生從經典建築中學習，不僅是西方經典，也包括台灣案例。

「咾咕石黃宅」變身建築美術館，展期至7月11日，參觀時間週三至周日13:00–18:00，免費參觀。（記者洪瑞琴攝）「咾咕石黃宅」變身建築美術館，展期至7月11日，參觀時間週三至周日13:00–18:00，免費參觀。（記者洪瑞琴攝）

策展團隊成員包括鄭偉達、許家茵、呂武隆、張庭嘉、林佳瑩、毛映壹、劉景昀，例如A展區25件作為出發點的經典研究走到C展區，可看到這些經典如何被學生吸收並轉化為他們的個人設計。另一個必看的獨特實驗，在2樓D展區的一幅集體創作長卷，這是由65位全體學生共同完成作品，總長度80公尺，可能是台南最長的1張圖，不僅是對經典建築的重新詮釋，也同時是學生們為建築實驗邁向未來的起點。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應