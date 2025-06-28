「讓課本下課，世界上課」竹市光武國中60公里徒步訓練備戰西班牙朝聖之旅

新竹市光武國中70名師生挑戰新竹縣市古道兩天60公里徒步訓練，展現體力與意志的焠煉，也進行在地人文自然的闖關解題行程。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕期末考結束要做什麼？大熱天挑戰2天1夜的60公里古道徒步訓練！新竹市光武國中70名師生今天一早從新竹市火車站出發，再從竹北六家車站出發，徒步經新埔、關西、橫山，挑戰全程來回約60公里的體力與意志。為8月2日到8月17日的西班牙走讀朝聖之旅進行實地訓練，學生背著藍背包，走進新埔古道及關西鄉鎮，除用腳體驗家鄉自然環境，也透過關卡解謎，讓學生提前體驗前往西班牙的實際行走的節奏，建立隊伍默契與應變能力，雖要頂著大熱天徒步行走，雖熱卻有意義。

新竹市光武國中70名師生挑戰新竹縣市古道兩天60公里徒步訓練，展現體力與意志的焠煉，也進行在地人文自然的闖關解題行程。（記者洪美秀攝）

新竹市光武國中70名師生挑戰新竹縣市古道兩天60公里徒步訓練，展現體力與意志的焠煉，也進行在地人文自然的闖關解題行程。（記者洪美秀攝）

光武國中有47名學生和教師家長近70人，8/2-8/17將展開西班牙朝聖之路走讀課程，今天舉行「兩天一夜行前總測驗」實地訓練，進行60公里的市區加古道徒步訓練。這也是學校第二屆西班牙走讀課程的訓練菜單，學校去年11月展開行前課程，包含語文、文史、生態、國際議題、金融、體能，為15天的西班牙朝聖之路做準備，學生也會從中進行國際理解、語言實踐、城市探索、文化沉浸等課程，且要完成徒步160公里的挑戰。

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新竹市光武國中70名師生挑戰新竹縣市古道兩天60公里徒步訓練，展現體力與意志的焠煉，也進行在地人文自然的闖關解題行程。（記者洪美秀攝）

新竹市光武國中70名師生挑戰新竹縣市古道兩天60公里徒步訓練，展現體力與意志的焠煉，也進行在地人文自然的闖關解題行程。（記者洪美秀攝）

今天的實地訓練從新竹六家車站出發，沿著竹22與竹115鄉道，途經月桃窩抗日紀念碑、鄭氏家廟、新埔若瑟天主堂、露德聖母山朝聖地、關西天主堂、東安古橋，傍晚回到沙坑國小留宿，第2天行經石爺石娘、鄧雨賢紀念公園、文林閣，下午返回光武國中。路程也設12道實境解謎關卡，會在鄭氏家廟、天主堂、文林閣、水礱間故事館等人文景點進行簡短導覽，融合歷史、文化與地景，讓學生也對在地文化有所認識。

新竹市光武國中70名師生挑戰新竹縣市古道兩天60公里徒步訓練，展現體力與意志的焠煉，也進行在地人文自然的闖關解題行程。（記者洪美秀攝）

由於這2天體感溫度逼近38度，再加上測驗路線需翻越山路，也有城市道路，有急降坡也有直上近700階的階梯，學生透過google map等數位工具前進目的地，展現團隊合作精神。校長黃信騰說，學校以「讓課本下課，世界上課」為理念，徒步行旅除是體能訓練，更是汗水與堅持的學習，參加學生不可置信地說原來我們也能走得這麼遠，很有成就感。

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