自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

「讓課本下課，世界上課」竹市光武國中60公里徒步訓練備戰西班牙朝聖之旅

2025/06/28 15:45

新竹市光武國中70名師生挑戰新竹縣市古道兩天60公里徒步訓練，展現體力與意志的焠煉，也進行在地人文自然的闖關解題行程。（記者洪美秀攝）新竹市光武國中70名師生挑戰新竹縣市古道兩天60公里徒步訓練，展現體力與意志的焠煉，也進行在地人文自然的闖關解題行程。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕期末考結束要做什麼？大熱天挑戰2天1夜的60公里古道徒步訓練！新竹市光武國中70名師生今天一早從新竹市火車站出發，再從竹北六家車站出發，徒步經新埔、關西、橫山，挑戰全程來回約60公里的體力與意志。為8月2日到8月17日的西班牙走讀朝聖之旅進行實地訓練，學生背著藍背包，走進新埔古道及關西鄉鎮，除用腳體驗家鄉自然環境，也透過關卡解謎，讓學生提前體驗前往西班牙的實際行走的節奏，建立隊伍默契與應變能力，雖要頂著大熱天徒步行走，雖熱卻有意義。

新竹市光武國中70名師生挑戰新竹縣市古道兩天60公里徒步訓練，展現體力與意志的焠煉，也進行在地人文自然的闖關解題行程。（記者洪美秀攝）新竹市光武國中70名師生挑戰新竹縣市古道兩天60公里徒步訓練，展現體力與意志的焠煉，也進行在地人文自然的闖關解題行程。（記者洪美秀攝）

新竹市光武國中70名師生挑戰新竹縣市古道兩天60公里徒步訓練，展現體力與意志的焠煉，也進行在地人文自然的闖關解題行程。（記者洪美秀攝）新竹市光武國中70名師生挑戰新竹縣市古道兩天60公里徒步訓練，展現體力與意志的焠煉，也進行在地人文自然的闖關解題行程。（記者洪美秀攝）

光武國中有47名學生和教師家長近70人，8/2-8/17將展開西班牙朝聖之路走讀課程，今天舉行「兩天一夜行前總測驗」實地訓練，進行60公里的市區加古道徒步訓練。這也是學校第二屆西班牙走讀課程的訓練菜單，學校去年11月展開行前課程，包含語文、文史、生態、國際議題、金融、體能，為15天的西班牙朝聖之路做準備，學生也會從中進行國際理解、語言實踐、城市探索、文化沉浸等課程，且要完成徒步160公里的挑戰。

新竹市光武國中70名師生挑戰新竹縣市古道兩天60公里徒步訓練，展現體力與意志的焠煉，也進行在地人文自然的闖關解題行程。（記者洪美秀攝）新竹市光武國中70名師生挑戰新竹縣市古道兩天60公里徒步訓練，展現體力與意志的焠煉，也進行在地人文自然的闖關解題行程。（記者洪美秀攝）

新竹市光武國中70名師生挑戰新竹縣市古道兩天60公里徒步訓練，展現體力與意志的焠煉，也進行在地人文自然的闖關解題行程。（記者洪美秀攝）新竹市光武國中70名師生挑戰新竹縣市古道兩天60公里徒步訓練，展現體力與意志的焠煉，也進行在地人文自然的闖關解題行程。（記者洪美秀攝）

今天的實地訓練從新竹六家車站出發，沿著竹22與竹115鄉道，途經月桃窩抗日紀念碑、鄭氏家廟、新埔若瑟天主堂、露德聖母山朝聖地、關西天主堂、東安古橋，傍晚回到沙坑國小留宿，第2天行經石爺石娘、鄧雨賢紀念公園、文林閣，下午返回光武國中。路程也設12道實境解謎關卡，會在鄭氏家廟、天主堂、文林閣、水礱間故事館等人文景點進行簡短導覽，融合歷史、文化與地景，讓學生也對在地文化有所認識。

新竹市光武國中70名師生挑戰新竹縣市古道兩天60公里徒步訓練，展現體力與意志的焠煉，也進行在地人文自然的闖關解題行程。（記者洪美秀攝）新竹市光武國中70名師生挑戰新竹縣市古道兩天60公里徒步訓練，展現體力與意志的焠煉，也進行在地人文自然的闖關解題行程。（記者洪美秀攝）

由於這2天體感溫度逼近38度，再加上測驗路線需翻越山路，也有城市道路，有急降坡也有直上近700階的階梯，學生透過google map等數位工具前進目的地，展現團隊合作精神。校長黃信騰說，學校以「讓課本下課，世界上課」為理念，徒步行旅除是體能訓練，更是汗水與堅持的學習，參加學生不可置信地說原來我們也能走得這麼遠，很有成就感。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應