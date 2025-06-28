兼融各派自創一家 「唐興閣」黃德勝粧佛細膩傳神

黃德勝創作太子爺樣貌為外界爭相模仿。（南市觀旅局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市傳統藝術「粧佛工藝」保存者黃德勝，師承名師陳金泳，自創「唐興閣」授藝傳承，將雕刻神像視為畢生使命的他，保留古法工序，刀法俐落流暢、雕刻細膩傳神，透過作品持續傳遞他對生命與藝術的熱愛。

黃德勝創作七爺八爺表情誇張，神韻生動。（南市觀旅局提供）

神像的形意精髓皆在黃德勝雙手間。（南市觀旅局提供）

台南市是台灣宗教信仰重鎮，也造就粧佛業的盛行。在台南粧佛界享負盛名的黃德勝，國小畢業後未順利考上初中，某次父親在海安路附近看到「金芳閣」糊紙店生意不錯，認為學一技之長將來可養家餬口，便將他送去金芳閣，隨糊紙名師陳金泳學藝，再一路追隨陳金泳轉業從事粧佛，之後自創「唐興閣」授藝傳承，影響台南粧佛工藝深遠。

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黃德勝的自雕像。（南市觀旅局提供）

黃德勝師承金芳閣名師陳金泳，並自創「唐興閣」授藝傳承。（南市觀旅局提供）

黃德勝兼納泉州派與福州派粧佛特色，採折衷方式而自成一格。曾經學過繪畫素描的他，將西方美學概念融入所雕的神像，一改過去傳統神像的頭身比例外，寫實的技法表現也讓面容姿態更為活靈活現，因此很受市場喜愛。

渾身散發藝術氣息的黃德勝，工作就是修行，一心只想將作品做好。（南市觀旅局提供）

黃德勝強調，儘管神像形體改變，但工序上仍遵循古法「打土底」，在神像細坯完成後，再塗上以黃土加動物性骨膠（水膠）煮的黃土底漆，可使木頭的表面平順光滑，也保護神像不易腐壞。而渾身散發藝術氣息的黃德勝更認為工作就是修行，一心只想將作品做好，透過作品持續傳遞他對生命與藝術的熱愛。

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