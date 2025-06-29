桃美館新氣象 林詠能7月起出任新館長 將整合桃市博物館群

北教大教授林詠能，7月將出任桃美館新館長聚焦觀眾拓展。（桃園市政府提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府向學術界借調人才，敦聘國立台北教育大學文化創意產業經營學系、東南亞區域管理碩士學位學程主任林詠能教授，出任桃園市立美術館館長，任期自7月1日生效。

興建中的桃園市立美術館。（桃園市政府提供）

桃園市政府文化局局長邱正生今日證實此項人事安排表示，桃園市將終結行政主管兼代美術館長，還專業於藝術界，林詠能是市府千挑萬選的傑出人才，將為桃園市博物館群做整合，並為2028年即將落成啓用的桃園市立美術館母館提前作準備。

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林詠能擁有英國雪菲爾大學（The University of Sheffield）藝術與文化資產管理碩士學位與英國萊斯特大學（University of Leicester）博物館學博士學位，為國內博物館研究與文化治理領域的重要學者，曾擔任教育部智慧博物館專案辦公室主持人、文化部文化統計主持人，與文化部博物館與地方文化館評鑑計畫主持人等職務，並多次擔任文化部、國立故宮博物院年度績效審查與員額評鑑委員。

邱正生肯定林詠能長期致力於博物館管理、觀眾研究、智慧博物館與文化統計等領域的研究與推廣，多次受邀於國際會議發表專題演講，亦曾任英國萊斯特大學博物館學研究所訪問學者及日本交流協會訪問學人，熟悉國際館所營運方針，具備豐富的國際合作經驗與多元視角，將有助於桃美館在制度設計與文化治理上強化國際對接與在地實踐。

桃園市兒童美術館。（桃園市政府提供）

桃美館館群已啟用2座分館，橫山書法藝術館自2021年開館以來，展館運作穩定推進，聚焦書法藝術的當代實踐；兒童美術館則於2024年啟用，致力推動兒童藝術教育，專注於打造多元且具啟發性的藝術體驗空間。興建中的桃美館總館，預計2027年底至2028年間開館，屆時將結合藝術展覽、公共空間與數位應用，成為桃園指標性的藝術據點。

橫山書法藝術館。（桃園市政府提供）

林詠能曾於2022年橫山書藝館舉辦的「書藝策展工作坊」中指出，觀眾研究不僅是行銷或統計的工具，更有助於內容設計與動線規劃貼近使用者需求，提升整體觀展體驗。未來，桃美館將強化館群系統在公共藝術與市民生活中的角色，持續連結城市、回應社會，發展為兼具專業視野與生活感的城市藝術場域。

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