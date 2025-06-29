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盧俊翰《走進歡樂的風景裡探險》 來場童趣與色彩交織的藝術探險

2025/06/29 17:40

盧俊翰個展《走進歡樂的風景裡探險》即日起在蕭壠文化園區登場。（記者王涵平攝）盧俊翰個展《走進歡樂的風景裡探險》即日起在蕭壠文化園區登場。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕從畫中走進風景，從童心走進色彩，個展《走進歡樂的風景裡探險》即日起在蕭壠文化園區登場，邀請大小朋友一同踏上色彩與想像交織的藝術探險之旅。

藝術家盧俊翰個展《走進歡樂的風景裡探險》展期至12月31日，今日（6/30）在蕭壠文化園區兒童美術館舉行開幕式。

台南市文化局長黃雅玲表示，盧俊翰的作品充滿童趣及生命力，為了這次在蕭壠文化園區的展覽特別新創作一系列台灣的山景，每座山都有巧思，遠看一景，近看又是一個小小世界，可以深入體會8大策展主題。

「蕭壠兒童美術館群」自2015年啟用以來，蕭壠兒童美術館群結合A10特展館、A9探索館、兒童圖書館、A5電影館及A6兒童遊戲室，打造一處融合在地文化與兒童美感教育的藝術基地。

盧俊翰表示，很榮幸首次的南部展覽就在台南，特別謝謝蕭壠能夠提供夠大的展覽空間展出「遊山玩水」作品，也分享該幅作品創作靈感源自花蓮震災前的美景，希望可以將花蓮的美帶到台南。

展覽以「走進歡樂的風景裡探險」為題，規劃6大展區、8大主題，透過創意摺頁引導觀眾從「似曾相識的山水風景」、「穿越寧靜的流光雲海」到「奇幻旅程的魔幻夢境」、「幾何建構的立體作品」，彷彿展開一場穿越自然與記憶的夢幻旅程。展場特設互動體驗區，邀請觀眾以拼貼創作屬於自己心中最美的台灣風景，拉近觀眾與藝術的距離。

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