朦朧潮濕的一天隨行「醫師」曝光 奈良美智：與畫中女孩越來越像

奈良美智在 X 貼出2位修復師合照。（翻攝自李厚慶臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」畫展，昨（28）日在新北市瑞芳金瓜石開幕，吸引全國民眾關注。這趟10年旅程，從2023年自高雄內惟出發，將過離島澎湖、國境之南屏東，第4站來到新北瑞芳，每一站都是奈良美智親自挑選、布展。

其實，這趟展覽旅程中還有不可或缺的身影，默默守護著作品，就是奈良美智在X貼出的合照所寫：「毎回、高雄市から来てくれるレジストラーの2人。美術品をチェックするのが仕事。」（譯：每次都從高雄來的兩位修復師，他們的工作是檢查藝術品。）

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據主辦文化總會秘書長李厚慶說明，從2023年第1站在高雄內惟藝術中心就協助藝術品修復的正修科技大學文物修護研究中心，這次又從高雄北上金瓜石參與展覽準備，「真是一段從南到北、難得又溫暖的緣分呢！」

李厚慶也引述奈良美智的分享：即使在《朦朧潮濕的一天》完成後來過台灣這麼多次，他還是覺得這幅畫作非常完整的傳達了自己對台灣的印象，這幾次展覽與2位修復師見面，覺得右邊這位修復師的長相越來越像《朦朧潮濕的一天》畫中的女孩，彷彿抓到了台灣女孩的神韻。

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