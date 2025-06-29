雙喜臨門！邱文正「字耕農」展覽奪美英設計雙銀獎

「字耕農」展奪下國際雙銀獎，獎座與證書見證榮耀時刻。（彰化文化局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕把甲骨文玩出新花樣還拿下國際設計獎！國立彰化師範大學美術學系副教授兼系主任邱文正，以結合甲骨文字與數位科技的展覽「字耕農」，拿下今年（2025）美國繆斯設計大獎（MUSE Design Awards）銀獎與英國倫敦設計大獎（London Design Awards）銀獎，獲得雙獎肯定，讓彰化在國際設計舞台上嶄露頭角。

縣府賀喜彰師大副教授邱文正榮獲國際設計雙獎，系上門口張貼紅榜，寫上「甲骨新藝 揚名國際」表彰其獲國際肯定。（彰化文化局提供）

獲獎作品是邱文正以「Old is new」為主軸，透過動畫設計、AR擴增實境、聲音圖像等技術，將古老甲骨文轉化為互動數位藝術，作品中也巧妙結合媽祖遶境、南瑤宮、八卦山、彰化小吃等在地元素，創造出具有地方特色的創意象形字。

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觀眾透過平板體驗AR擴增實境的藝術，體驗科技與歷史美學激盪出來的火花。（彰化文化局提供）「字耕農」作品展現AR擴增實境藝術，戶外呈現古代文字與數位科技的完美結合。（彰化文化局提供）作品以甲骨文字構成街景意象，為民俗文化進行當代詮釋。（彰化文化局提供）

彰化縣文化局曾在2021年邀請邱文正在縣立美術館舉辦《字耕農-甲骨文數位藝術創作展》，這場展覽不僅重現古代漢字之美，也讓觀眾透過科技重新認識彰化的人文風貌與歷史脈絡，展出期間廣受好評。沒想到，過了4年，昔日的展覽登上國際藝術殿堂拿到雙獎，為在地藝術家與文化局攜手推動在地文化走向國際，寫下漂亮的一頁。

縣府派員到學校張貼海報賀喜，縣長王惠美也在縣府主管會報中，頒發表揚狀給邱文正，肯定他多年來對藝文推廣的貢獻，也期盼更多創作者用新的角度說出彰化故事。

美國繆斯設計大獎由國際獎項協會（IAA）於2015年創立，是全球指標性的設計競賽之一；而英國倫敦設計大獎同樣由IAA主辦，致力於表彰全球傑出的設計創意項目。

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