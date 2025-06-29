作家王浩一辭世 享壽69歲

王浩一的弟弟王浩威於臉書轉貼許悔之的貼文，圖為有鹿文化為王浩一新書拍的照片，林煜幃攝於台東。（翻攝自王浩威臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕作家王浩一驚傳於今（29）日辭世，享壽69歲。王浩一的弟弟王浩威，晚間於臉書轉貼有鹿文化發行人許悔之的貼文指出，「作家王浩一先生，生於1956年10月22日，2025年6月29日辭世。」並表示，「依浩一兄家人的咐囑，於此公佈作家王浩一辭世的消息」。王浩威則在轉貼文中寫了：「感謝悔之，也感謝所有關心我哥哥的朋友們！」

許悔之的貼文內容寫道：「晚上接到浩一兄的家人電話，告訴我這個訊息；幾天前，王媽媽辭世，我曾接到浩一兄電話，在通話中，浩一兄如小孩般啜泣；我感受到他的悲傷，再加上日前他因心血管的問題而身體不適，我請浩一兄務必節哀、倍萬自愛，而今晚，浩威告訴我，他的兄長、我的好友浩一辭世，我的眼淚流了出來。」

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王浩一學數學，喜歡建築，醉心於歷史。「對於知識的輸入，像是油井的挖井工人，從一個點鑽入之後，一直深入到最根底處開採。對於文字的輸出，則像是一位數學家的橫向思考，習慣把不相關的東西，找到新關係。」許悔之形容：「他的一生，為人醇厚，著述豐美，近年則隱居台東山林，山居之日常，亦常見到廣闊無邊的太平洋。」

王浩一畢業於成功大學數學系，曾擔任美商公司總經理。隨著勞力密集型產業外移至中國等地，王浩一於40歲選擇離開外商企業，後轉型為文創工作者，專注於城市書寫與文史研究，累積出版書籍達21本，其中包括《府城漫遊》等多本與台南生活文化相關書籍，台南市長黃偉哲也特別悼念他。

此外，王浩一自2014年起與劉克襄共同擔任公共電視節目《浩克漫遊》主持人，深入台灣各地，發掘在地美食與文化風景，曾兩度榮獲金鐘獎，公視團隊也於今晚表示，「王浩一老師，是我們這個時代難得的文化旅人。他用筆行走，也用鏡頭帶領觀眾，穿梭於台灣的街巷與鄉野。他的腳步總是溫柔踏實，他的語言總是充滿詩意與機智。」認為他是認識台灣的導航者。

王浩一（右）自2014年起與劉克襄（左）共同擔任公共電視節目《浩克漫遊》主持人，曾兩度獲頒金鐘獎生活風格節目主持人獎。（資料照，記者王文麟攝）

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