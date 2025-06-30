歷時9年 國家鐵道博物館宣告於7月31日第一階段開館

2016年底正式啟動「國家鐵道博物館」計畫的原台北機廠，歷經9年的古蹟修復再利用，及各項軟硬體整備後，確定於7月31日第一階段開館。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕籌備多時的「國家鐵道博物館」計畫，歷經9年的古蹟修復再利用各項軟硬體整備後，文化部今（30）日宣布，將於7月31日第一階段開館，率先開放的空間，包括柴電工場、總辦公室、技工養成所、材料試驗所、大禮堂及澡堂等6處古蹟建築，同時推出多項特展。文化部表示，期盼藉由古蹟修復及展覽，讓國人重溫鐵道所乘載的珍貴文化與記憶。

貫穿國家鐵道博物館園區長達335公尺的南北通道，將伴隨第一階段開館開放行人通行。（文化部提供）

文化部說明，原稱台北鐵道工場的台北機廠，於1930年規劃自北門遷移松山、1935年正式完工啟用，一直肩負著台灣火車維修、組裝、保養、修理等重責，直到2012年，修護任務遷移至富岡車輛基地後，近17公頃的台北機廠，於2015年獲全區指定為國定古蹟，2016年12月，行政院核定「台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」，2019年，「國家鐵道博物館籌備處」揭牌。

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在「全區整備、分區修復、分期開放」目標下，「國家鐵道博物館」的籌備，分為短、中、長程計畫，「第一階段開館」即短程計畫完成，屆時，貫穿園區南北長達335公尺的南北通道，也將開放行人通行，成為串聯市民大道與基隆路的步道，除提供民眾貼近觀賞園區的古蹟建築群，也將加強周邊生活機能連結。

特展〈文化中的臺灣鐵道史〉將乘載著民眾鐵道記憶的日記、報導、電影、歌曲與常民生活物件，沿著台灣鐵道發展的時間線鋪陳。（文化部提供）

過去幾年來，國家鐵道博物館籌備處在不影響古蹟修復的前提下，採少量預約導覽的方式，開放大禮堂及澡堂等部分區域供參觀，也曾配合做為文博會展場。伴隨第一階段開館，則規劃推出3個常設展、3個特展，還有2個還原空間原貌的現地展；以及特地為孩子們設計的「親子空間」。第一階段開館將自7月31日起，每週二至日開放參觀，地址為台北市信義區市民大道5段50號，詳情可詢官網或臉書專頁。

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