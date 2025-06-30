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李遠開箱鐵道博物館 驚見小野撕毀的手稿「神還原」展出

2025/06/30 13:03

〔記者凌美雪／台北報導〕「國家鐵道博物館」確定於7月31日第一階段開館，文化部今（30）日發布新聞稿，透過文化部長李遠提前開箱，說明伴隨開館推出的各項展覽內容。有趣的是，李遠就任部長前捐贈的「作家小野」手稿〈黃牛慢走，火車快飛〉，原已撕毀受損，卻在展場「無痕」完整重現，讓人大讚「神還原」。

伴隨第一階段開館規劃推出的多項主題展覽，包括「動力．火車－柴電工場」、「移動與感動－鐵道上的文化與記憶」、「氤氳時代－員工澡堂」3個常設展；以及「文化中的台灣鐵道史」、「無限的火車情－台灣鐵道攝影家古仁榮」、「打開！組立工場」3個特展。此外，還有還原「總辦公室」、「大禮堂的職工生活」原貌的2個現地展；以及特地為孩子們設計的「親子空間」。

李遠趁著檢視各項整備工作時率先開箱亮點展區，其中，「文化中的台灣鐵道史」，展出以鐵道為場景記憶的作家手稿及朗讀影音，包括作家「小野」署名的〈黃牛慢走，火車快飛〉。李遠解釋，原來他在70歲後有了「減法」哲學，開始丟掉許多原本捨不得丟棄的東西，去年3月更為準備搬家銷毀了許多手稿，包括這份被他撕成對半丟進垃圾桶的稿子；沒想到就在隔天，鐵博為了搜集鐵道與文學的展示手稿找上他，意外「及時救援」。讓李遠驚奇的是，經修復後的紙張幾乎完美無瑕，絲毫看不出撕裂的痕跡，大讚「神還原」。

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