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台灣街景創作、戲劇營與親子嘉年華 頭份夏日藝文活動開跑

2025/06/30 15:23

台灣街景創作、戲劇營與親子嘉年華，頭份夏日藝文活動今登場，圖為台灣街景積木創作。（記者蔡政珉攝）台灣街景創作、戲劇營與親子嘉年華，頭份夏日藝文活動今登場，圖為台灣街景積木創作。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市為縣內人口最多鄉鎮市，加上科學園區外溢效應，人口持續增長。由於暑期已至，頭份市公所今年舉辦夏日藝文活動供學生、親子共同體驗，其中為期1個月的「積木國王的積木王國－樂高藝術創作展」率先於今天亮相，展出由樂高、積木創作的台灣街景；深受學生喜愛的戲劇體驗營則於7月15日至7月18日舉辦，8月9日則安排親子闖關遊戲和兒童魔幻火舞劇場，讓孩子暑期不無聊。

台灣街景創作、戲劇營與親子嘉年華，頭份夏日藝文活動今登場，圖為台灣街景積木創作。（記者蔡政珉攝）台灣街景創作、戲劇營與親子嘉年華，頭份夏日藝文活動今登場，圖為台灣街景積木創作。（記者蔡政珉攝）

其中，打頭陣的「積木國王的積木王國－樂高藝術創作展」即日起至7月29日舉辦，展出利用樂高、積木打造的台灣街景創作，包括台北101大樓、龍山寺等知名景點，讓觀者驚嘆。創作者「大黑白」本身即為頭份人，也安排於7月5日、7月19日、7月26日舉辦共三場創作分享會，邀請小朋友一起創作。

台灣街景創作、戲劇營與親子嘉年華，頭份夏日藝文活動今登場，圖為台灣街景積木創作。（記者蔡政珉攝）台灣街景創作、戲劇營與親子嘉年華，頭份夏日藝文活動今登場，圖為台灣街景積木創作。（記者蔡政珉攝）

頭份市公所表示，去年廣受歡迎的戲劇體驗營將在7月15日至7月18日舉辦，並設計沉浸式課程，讓學生與孩子揮灑創意，站上舞台表演。

台灣街景創作、戲劇營與親子嘉年華，頭份夏日藝文活動今登場，圖為台灣街景積木創作。（記者蔡政珉攝）台灣街景創作、戲劇營與親子嘉年華，頭份夏日藝文活動今登場，圖為台灣街景積木創作。（記者蔡政珉攝）

去年吸引大批家長提前排隊的親子闖關活動，今年將在8月9日下午4點於頭份運動公園舉辦，內容包括親子闖關集點拿好禮、氣球秀、泡泡秀等；當天晚間7點舉行的兒童火舞劇，則為藝文團隊成團10年鉅作，為融合魔幻、火舞與劇場元素的演出。

台灣街景創作、戲劇營與親子嘉年華，頭份夏日藝文活動今登場，圖為台灣街景積木創作。（記者蔡政珉攝）台灣街景創作、戲劇營與親子嘉年華，頭份夏日藝文活動今登場，圖為台灣街景積木創作。（記者蔡政珉攝）

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