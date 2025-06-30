修復地方記憶 學甲地景圖庫全面開放使用

學甲商圈協會理事長陳俊安（左）與學甲區長張明寶（右）今日在學甲區藝文展示館舉辦記者會，發表歷時3年規畫與拍攝完成的《風土光影：學甲十三庄地景圖誌》。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕台南市學甲區商圈協會今日發表《風土光影：學甲十三庄地景圖誌》，啟用全台首創以鄉鎮尺度系統性空拍、雲端開放授權的地景圖庫，學甲商圈協會理事長陳俊安表示，不只想留下地景，更想保留人們生活的痕跡，全面開放授權，是希望讓人人都能自由使用，共同記住這片土地。

學甲商圈協會與學甲區公所今日在學甲區藝文展示館舉辦記者會，發表歷時3年規畫與拍攝完成的《風土光影：學甲十三庄地景圖誌》。陳俊安表示，3年前規畫編寫學甲維基百科和Google商家優化時，手中沒有開放授權的在地照片可以上傳，因此決定自己拍攝，這不僅是一項攝影計畫，更是一次文化記憶的修復行動。

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學甲區商圈協會今日發表《風土光影：學甲十三庄地景圖誌》，全台首創以鄉鎮尺度進行系統性空拍。（學甲商圈協會提供）

攝影師鐘盟超是學甲女婿，他說，兩年的拍攝歷程，看到學甲的聚落痕跡多已融入田地或新建設中，空拍時經常難以辨識，這不只是拍照，而是和土地對話，再一次召喚幾乎被遺忘的地景。

學甲區長張明寶表示，《風土光影》將成為地方教育、觀光展覽、文化行銷的重要資料庫，帶領鄉土走向更穩固的數位未來，是學甲送給未來的一份文化禮物。

「學甲地景圖庫」是全台首創的鄉鎮級空拍文化地誌，累積逾8000張影像並全面上線，採用「創用CC姓名標示4.0國際授權」（CC BY 4.0）開放釋出。（學甲商圈協會提供）

陳俊安說，「學甲地景圖庫」是全台首創的鄉鎮級空拍文化地誌，累積逾8000張影像並全面上線，採用「創用CC姓名標示4.0國際授權」（CC BY 4.0）開放釋出，所有影像皆可自由下載、重製與商業應用，只需註明「圖片來源：學甲商圈協會」。

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