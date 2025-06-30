自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

修復地方記憶 學甲地景圖庫全面開放使用

2025/06/30 15:30

學甲商圈協會理事長陳俊安（左）與學甲區長張明寶（右）今日在學甲區藝文展示館舉辦記者會，發表歷時3年規畫與拍攝完成的《風土光影：學甲十三庄地景圖誌》。（記者王涵平攝）學甲商圈協會理事長陳俊安（左）與學甲區長張明寶（右）今日在學甲區藝文展示館舉辦記者會，發表歷時3年規畫與拍攝完成的《風土光影：學甲十三庄地景圖誌》。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕台南市學甲區商圈協會今日發表《風土光影：學甲十三庄地景圖誌》，啟用全台首創以鄉鎮尺度系統性空拍、雲端開放授權的地景圖庫，學甲商圈協會理事長陳俊安表示，不只想留下地景，更想保留人們生活的痕跡，全面開放授權，是希望讓人人都能自由使用，共同記住這片土地。

學甲商圈協會與學甲區公所今日在學甲區藝文展示館舉辦記者會，發表歷時3年規畫與拍攝完成的《風土光影：學甲十三庄地景圖誌》。陳俊安表示，3年前規畫編寫學甲維基百科和Google商家優化時，手中沒有開放授權的在地照片可以上傳，因此決定自己拍攝，這不僅是一項攝影計畫，更是一次文化記憶的修復行動。

學甲區商圈協會今日發表《風土光影：學甲十三庄地景圖誌》，全台首創以鄉鎮尺度進行系統性空拍。（學甲商圈協會提供）學甲區商圈協會今日發表《風土光影：學甲十三庄地景圖誌》，全台首創以鄉鎮尺度進行系統性空拍。（學甲商圈協會提供）

攝影師鐘盟超是學甲女婿，他說，兩年的拍攝歷程，看到學甲的聚落痕跡多已融入田地或新建設中，空拍時經常難以辨識，這不只是拍照，而是和土地對話，再一次召喚幾乎被遺忘的地景。

學甲區長張明寶表示，《風土光影》將成為地方教育、觀光展覽、文化行銷的重要資料庫，帶領鄉土走向更穩固的數位未來，是學甲送給未來的一份文化禮物。

「學甲地景圖庫」是全台首創的鄉鎮級空拍文化地誌，累積逾8000張影像並全面上線，採用「創用CC姓名標示4.0國際授權」（CC BY 4.0）開放釋出。（學甲商圈協會提供）「學甲地景圖庫」是全台首創的鄉鎮級空拍文化地誌，累積逾8000張影像並全面上線，採用「創用CC姓名標示4.0國際授權」（CC BY 4.0）開放釋出。（學甲商圈協會提供）

陳俊安說，「學甲地景圖庫」是全台首創的鄉鎮級空拍文化地誌，累積逾8000張影像並全面上線，採用「創用CC姓名標示4.0國際授權」（CC BY 4.0）開放釋出，所有影像皆可自由下載、重製與商業應用，只需註明「圖片來源：學甲商圈協會」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應