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再見了，王浩一！黃偉哲悼：台灣文化界一大損失

2025/06/30 15:35

知名作家、文史工作者王浩一昨日辭世，各界哀悼。（南市文化局提供）知名作家、文史工作者王浩一昨日辭世，各界哀悼。（南市文化局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕知名作家、文史工作者王浩一昨日辭世，享壽69歲。市長黃偉哲獲知消息表示，王浩一筆耕不輟，尤其對台南及台灣文化之挖掘、保存與推廣不遺餘力，其辭世為我市文化界乃至全國的一大損失，深表哀悼與感念。

王浩一1956年生於南投，畢業於成大數學系，卻因對文化的喜愛，40歲後毅然轉身投入文化工作。那時還是台南縣市未合併前台南市文化局成立的第一年（2000年），他毛遂自薦為台南許多古蹟製作電腦繪圖及文字內容的介紹，出版《台南舊城魅力之旅》套書，經多次再版甚至改版再發行，可見受歡迎的程度。

後來王浩一也開始書寫介紹城市多元樣貌。他的創作範疇涵蓋古蹟建築、歷史筆記、飲食文化、節氣民俗、旅行地誌與熟齡哲思等領域。出版著作逾20本，深受各界推崇。他同時也是公共電視《浩克慢遊》節目的共同主持人，結合行腳與文化敘事，榮獲2017年與2023年金鐘獎生活風格節目主持人獎。

王浩一筆下的台南，是一座充滿香氣、歷史與人情味的城市。無論是古廟的香火、巷弄的老樹、還是市場的果菜與地景，他總能以溫厚的語調細膩描繪，讓人感受到土地的靈魂與文化的溫度。這樣的特質，也使他成為文化局重要的合作夥伴。

文化局發新聞稿沉痛哀悼，並指出王浩一是一生為文化燃燒的工作者，對台南文化的熱愛與投入，將長存於我們的記憶與土地中，文化局將持續推廣其理念與精神，讓王浩一筆下的台南，繼續在新世代被看見與珍惜。

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