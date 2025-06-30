與你相約點亮愛 南市愛樂視障合唱團受邀赴美演出

台南市愛樂視障合唱團受美國洛杉磯台灣會館邀將於7月赴美舉辦「與你相約點亮愛」演唱會。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市愛樂視障合唱團將於7月10日至21日受美國洛杉磯台灣會館邀請赴洛杉磯舉辦「與你相約點亮愛」3場演唱會，宣揚台灣音樂的多樣性與璀璨。這次演出共有6位視障團員，創團團長黃南海博士、現任團長王淑汝老師與4位志工將偕同前往，透過音樂與當地僑民進行文化交流。

台南市愛樂視障合唱團今天由市議員李啟維陪同於南市議會舉行「美國與你相約點亮愛」記者會。李啟維表示，愛樂視障合唱團的朋友雖然視力不便，卻以歌聲照亮人心，用毅力和團結證明身障不是限制，而是另一種形式的生命力量。他們代表的不只是音樂表演，這次受邀赴美表演更是台灣精神的最佳展現。

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黃南海、王淑汝表示，這次赴美演出有6位視障團員，上帝雖然關了他們的眼，卻開啟了另一扇心窗，讓他們與世界接軌。除了在洛杉磯El Monte僑教中心、當地教會等3場正式音樂會外，也將與當地頗負盛名的以立合唱團做音樂交流。視障者若沒有別人的帶領，很難走出去，特別是全盲的視障者，更遑論要出國演唱，這次巡迴演唱行程承蒙台美人魏昭博醫師開路，CCLee會計師在經費上的鼎力相助、以立音樂基金會楊子清老師和團員Jerry Chang、立法院前院長王金平、杜元坤醫師和呂勳芳老師的支持與鼓勵。

台南市愛樂視障團成立至今33年，讓歌聲傳遍全國各監所、偏鄉校園、災區和各角落，監所演出前後計15年，共演唱150場，在1995年因巡演全國監所教化有功，接受前總統李登輝召見。

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