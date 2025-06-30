暑假限定！台南「時空探險王」勇闖6大博物館、集章拿大獎

台南祭出「時空探險王」邀民眾暑假走進6大館舍體驗獨一無二的任務挑戰，玩得開心、學得充實。（南市文化局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市立博物館推出「時空探險王－六館集章大挑戰」，自7月1日起至8月31日限時開放，串聯市立博物館、南瀛天文館、左鎮化石園區、山上花園水道博物館、噍吧哖事件紀念園區及兒童科學館等6大館舍，邀大、小朋友化身探險家，「時空旅行護照集章冊」集滿6館印章，就有機會抽中iPad等大獎。

市長黃偉哲表示，博物館不只是靜態展覽的場域，更是培養探索力與創造力的知識寶庫，市府團隊積極串聯6資源，今年暑假特別設計「時空旅行護照集章冊」，讓全國民眾從任一館啟程，完成每館專屬任務收集印章，完成全套即可兌換抽獎券參加抽獎，還特別設計幸運早鳥獎，鼓勵大小朋友提早走進博物館，開啟屬於自己的一場冒險故事。

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台南祭出「時空探險王」邀民眾暑假走進6大館舍體驗獨一無二的任務挑戰，玩得開心、學得充實。（南市文化局提供）

文化局長黃雅玲指出，此次6館各自發揮特色，從築城祈願、河流創作、化石尋寶到數字推理、明信片寄送與互動積分，讓民眾用最有趣的方式重新認識台南文化與科學底蘊。今年的集章獎品特別豐富，最大獎是iPad 11，還有藍芽耳機、巷仔Niau禮盒組、超商禮券與6館限定好禮包等多項好禮，7月底前完成集章者，還可搶先參加8月15日早鳥抽獎。

台南市立博物館館長何秋蓮說，除了豐富的集章路線，今年更搭配多場限時主題日，邀大家在府城試煉、恐龍探險、番薯故事、親子手作與實境挑戰中，邊玩邊學邊體驗，讓孩子在遊戲裡探索知識，創造家庭共遊的美好回憶。

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