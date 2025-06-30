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德國文化藝術節 戲曲學院「美猴王鬧龍宮」贏得喝采

2025/06/30 16:10

德國文化藝術節，台灣戲曲學院演出「美猴王鬧龍宮」，贏得全場喝采。（台灣戲曲學院提供）德國文化藝術節，台灣戲曲學院演出「美猴王鬧龍宮」，贏得全場喝采。（台灣戲曲學院提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕德國Grevenbroich（格雷文布羅伊希）文化節登場，國立台灣戲曲學院學生演出「美猴王鬧龍宮」經典劇目等，靈活逗趣的猴王身段，與龜帥、蝦將及龍宮公主之間的精采對打，贏得全場掌聲，為歐洲人帶來充滿東方魅力的傳統戲曲與民俗技藝表演，為台灣及德國注入年輕世代的藝術交流能量。

戲曲學院校長李揚表示，該校學生是第3度到訪德國參與「2025劇藝無限」，此行走入兩所高中校園，各進行為期一星期的「台灣週」戲曲藝術交流活動，並首度參與城市文化節演出，包括GV市長Klaus Krützen、駐德國大使謝志偉及法蘭克福辦事處長羅美舜均親臨欣賞。

謝志偉為戲曲學院演出開場致詞，他表示，看到戲曲學院學生精采的演出，非常感動，是一場令人振奮難忘的國民外交。Krützen則表示，藝術與文化有跨越語言與地域的力量，能串起人與人之間的情誼，也為兩國交流奠定良好基礎。

德國文化藝術節，台灣戲曲學院民俗技藝學系學生，表演疊羅漢，展現高超技巧。（台灣戲曲學院提供）德國文化藝術節，台灣戲曲學院民俗技藝學系學生，表演疊羅漢，展現高超技巧。（台灣戲曲學院提供）

台灣戲曲學院民藝系學生演出「舞旗」及「舞鈴」，展現精湛的武術與翻滾技巧；京劇學系學生則演出京劇「將士英豪」，詮釋將士保家衛國、氣壯山河的豪情壯志；另演出二胡獨奏、融合體操與舞蹈的「特技之環」、結合轉毯與蹬傘技巧的「足尖之舞」，以及快速接應的「雜耍雪茄盒」等節目。

此外，現場設文化體驗攤位，展示象棋、麻將、摺紙、書法、臉譜彩繪等傳統工作坊，讓德國民眾近距離認識台灣，深化台德友誼與文化連結。

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