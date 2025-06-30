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闖關失敗！故宮玻璃亭設計案再遭駁回

2025/06/30 16:17

民團批評，故宮設計提案遮蔽歷史建築立面，不僅破壞原有的美感，甚至宛若一塊灰色OK繃；畫面為設計概念圖。（大雙溪好土聯盟提供）民團批評，故宮設計提案遮蔽歷史建築立面，不僅破壞原有的美感，甚至宛若一塊灰色OK繃；畫面為設計概念圖。（大雙溪好土聯盟提供）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市文化局今召開文資審議會，再次審議國立故宮博物院正館前階梯廣場增設「玻璃入口亭」案，負責的建築師事務所說明興建目的，民間團體則批評設計理念喧賓奪主、宛若OK繃一樣醜，破壞景觀，且已違反《文資法》；現場共15位委員出席投票，最終以11比4票，再駁回故宮提送修復及再利用計畫。會後，故宮回應，後續將經內部討論再提計畫。

文化局說明，北市文資審議於2022年否決故宮修復及再利用計畫，時隔兩年，故宮再度送件闖關台北市文資會審議。（圖由大雙溪好土聯盟提供）文化局說明，北市文資審議於2022年否決故宮修復及再利用計畫，時隔兩年，故宮再度送件闖關台北市文資會審議。（圖由大雙溪好土聯盟提供）

文化局說明，北市2022年文資審議因認為設計遮蔽歷史建築立面，違反《文化資產保存法》第34條，最終以10比2的票數，否決故宮修復及再利用計畫；時隔2年，故宮再度送件闖關台北市文資會審議。立委王世堅近期並對此表達質疑，認為故宮名義上雖是改善動線，實際卻遮蔽古蹟視線、破壞歷史空間比例。

宗邁建築師事務所表示，設計運用原本閒置的二樓空間，規劃增設玻璃入口亭，優化動線與入口機能，量體也經過微幅調整；畫面為設計概念圖。（大雙溪好土聯盟提供）宗邁建築師事務所表示，設計運用原本閒置的二樓空間，規劃增設玻璃入口亭，優化動線與入口機能，量體也經過微幅調整；畫面為設計概念圖。（大雙溪好土聯盟提供）

宗邁建築師事務所表示，設計運用原本閒置的二樓空間，規畫增設玻璃入口亭，優化動線與入口機能，量體也經過微幅調整。二樓於1970年代曾作為接待外賓的出入口，但後來封閉，加上現有空間嚴重不足，因此希望透過玻璃亭設計，讓原有的門再次開啟，並有效引入自然光，照亮地下室1樓與2樓等區域。

此次文資審議會共15位委員出席，4人同意、11人不同意故宮修復及再利用計畫。（大雙溪好土聯盟提供）此次文資審議會共15位委員出席，4人同意、11人不同意故宮修復及再利用計畫。（大雙溪好土聯盟提供）

宗邁建築師事務所舉例，全球多所指標性博物館如法國羅浮宮、美國大都會博物館，以及歷經15次擴建的英國大英博物館等，皆持續進行擴建與現代化改造。相較之下，故宮上一次擴建已停留在2007年，此次方案不僅呼應傳統建築意象，設計上也保留牌坊與拱門之間的空間尺度，呼籲支持此次擴建案，讓故宮得以延續發展、與時俱進。

會議中，民間團體、里民出席表達抗議，這項設計遮蔽歷史建築立面，包括故宮正館前階梯廣場加蓋「玻璃入口亭」會遮蔽中軸線、「中山博物院」匾額、主體牆面等，不僅破壞原有的美感，甚至宛若一塊灰色OK繃，已違反《文化資產保存法》第34條，破壞故宮莊嚴形象與視覺軸線；2024年雖重新提出微調方案，主張屬「可逆性建築」，但遮蔽視覺中軸與建築主體的核心問題仍未解決。

民團批評，故宮設計提案遮蔽歷史建築立面，不僅破壞原有的美感，甚至宛若一塊灰色OK繃；畫面為設計概念圖。（大雙溪好土聯盟提供）民團批評，故宮設計提案遮蔽歷史建築立面，不僅破壞原有的美感，甚至宛若一塊灰色OK繃；畫面為設計概念圖。（大雙溪好土聯盟提供）

民團續指，北市捷運局規劃的Y28（故宮站）已經開工，設有地下通道直達故宮園區入口；該站以「走入山水」為主題，設計結合博物館展廳延伸，提供更整合且永續的人流解方，若能配合Y28站施工時程，將有機會一次解決動線與入口改進問題，無需冒然改動視覺主軸。

此次文資審議會共15位委員出席，4人同意、11人不同意故宮修復及再利用計畫。會後，故宮表示，將於內部討論後，重新提報整體計畫；針對是否能將結構安全與玻璃亭部分拆案審議，故宮則說，此案具整體規畫性，無法切割處理，須作為一體通盤考量。

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