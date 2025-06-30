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正館入口設計再度遭駁回 故宮回應

2025/06/30 17:30

故宮正館整建增設「玻璃入口亭」案，今日再度遭文資審議會駁回。（故宮提供）故宮正館整建增設「玻璃入口亭」案，今日再度遭文資審議會駁回。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市文化局今（30）日召開文資審議會，再次針對國立故宮博物院正館整建增設「玻璃入口亭」案，進行審議，經現場出席的15位委員投票，最終以11比4，再度駁回故宮提送的計畫。對此，故宮稍早以新聞稿說明，將「持續精進修正，凝聚社會共識。」

故宮表示，此案是經故宮補充調查研究資料，並檢討修正計畫內容後，於113年3月再次召開公開說明會，詳細載錄各界意見後併案列入檢討與說明，復於113年10月再次提報台北市政府文化局審議，期間亦遵照北市府意見修正及補充資料。今日審議結果未能獲得多數委員共識與支持，以致仍無法順利通過。

故宮強調，感謝台北市政府文化局協助與今日所有文資委員的審查意見。故宮將依據文資審議會議結論，再與建築規劃團隊重新檢討並修正後續設計方案，廣納各界意見凝聚共識後，再次提報台北市政府文化局審議。

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