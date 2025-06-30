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麗明董座吳春山著迷「豬事圓滿」成大收藏家 30年收藏逾1.3萬件豬藝品

2025/06/30 20:02

吳春山收藏逾1.3萬隻豬藝品。（記者蘇孟娟攝）吳春山收藏逾1.3萬隻豬藝品。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕麗明營造董事長吳春山是國內知名建築人，更以專門挑戰高難度建築聞名，台中國家歌劇院就是出自他公司打造，台中市府積極打造台中巨蛋卻因工法複雜流標多次，最後也由他出手接下幫台中孵蛋任務，處事圓滿的他有另類收藏喜好，因喜愛豬隻圓滿討喜造型，30多年來投入收藏各式豬隻造型一發不可收拾，已收藏大小豬隻逾1.3萬件，連他自己都自覺瘋狂，吳春山說，他向來以追求圓滿為人生宗旨，豬的模樣太討喜，符合他以和為貴的個性，未來會持續再收藏下去。

吳春山當年因親戚喜獲麟兒，因新生兒屬豬，他特地選購豬造型物品贈送，之後他愈看愈可愛，興起收藏豬隻藝品的念頭，沒想到一發不可收拾，瘋狂買豬」，無論到國內外旅遊途中均會找豬買豬，久而久之友人知道他的收藏喜好，也常買來送他，禮品店也會特地為他把造型特殊的豬藝品留下，他的收藏興趣在親友口耳相傳下，無形中宛如廣發武林帖，哪裡有豬哪裡買，不知不覺收藏豬藝品竟逾1.3萬件，讓他在麗明總部地下室特地開闢「博物館」展示收藏成果。

吳春山對收藏豬藝品如數家珍。（記者蘇孟娟攝）吳春山對收藏豬藝品如數家珍。（記者蘇孟娟攝）

吳春山對收藏品如數家珍，有小到如同「花生米」般的小豬，也有大到數公尺高的豬屏風，出國旅行尋找異國情趣的豬藝品也成旅行重心，從德國、西班牙、南非等國均買回不少「進口豬」，甚至有早期約已有百年歷史的封箱布袋戲偶「豬八戒」等。

吳春山說，他向以追求圓滿為人生宗旨，豬的樣子討喜，符合他以和為貴的個性，似乎也對他產生無形幫助，經營事業以來，感覺「愈買愈圓滿」，因此，他也樂於共襄盛舉，捐贈2億幫台中市政府打造「小豬藝文基地」及小豬展示館，以圓滿造型來設計，讓更多人感受圓滿幸福。

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