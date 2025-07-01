台灣藝術家王仲堃動力裝置作品「場」 獲德國BBA藝術家首獎

台灣聲音與動力藝術家王仲堃在柏林展覽現場分享其創作理念與對聲音的探索歷程。（中央社提供）

〔中央社〕台灣聲音與動力裝置藝術家王仲堃以作品「場」（Field）榮獲2025年德國BBA藝術家獎（BBA Artist Prize）首獎。評審讚賞他將聲音、機械與空間感知巧妙融合，創造出獨具詩意、能與觀眾互動的動態聲場。

2015年創立的BBA藝廊，今年適逢10週年，舉辦大型展覽，並頒發攝影、藝術家獎等獎項。BBA雖未接受官方資助，卻持續自籌經費推動展覽與評選，被視為在公共資源日益緊縮的德國藝術環境中，一股重要的民間支持力量。

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展覽於柏林歷史建築「Kuhlhaus」舉行，該建物原為20世紀初的冷藏倉庫，現已轉型為展演空間，高挑樓層與裸露紅磚牆保有濃厚的工業風格。

王仲堃動力裝置作品「場」外觀像是台灣鄉間常見的白色粉蝶，可感應空氣流動並發出聲響，於柏林舊冷藏倉庫展出。（中央社提供）

獲獎作品「場」由數十組結構簡潔的機械裝置構成，每組上方設有類似風標的葉片，下方掛著銅環與錘子。當氣流被行走中的觀眾擾動，風標搖曳帶動錘子敲擊銅環，發出清脆聲響。

評審表示，王仲堃的作品兼具動力裝置的精緻技術與聲音藝術的詩性，在觀眾、空間與聲響之間建立獨特連結。

「聲音只有在被意識到的那一刻才真正存在。」王仲堃說。他希望透過這個作品，讓觀眾注意到那些原本被忽略、卻真實存在的空間感受。他補充，「這些聲音並不僅停留在聽覺，也是身體與空氣互動後留下的痕跡。」

「場」的創作靈感源於他一次於日本橫濱駐村經驗，「我在空中吊起一支風標，在工作室裡走動時，它突然旋轉了起來，那一刻我非常震撼。」他意識到人類活動微妙地改變空氣的流動，也由此展開相關系列創作。

為了這次柏林展出，他以行李托運方式將30組裝置帶至德國，因應舊冷藏倉庫的場地的柱體與動線設計，特別調整作品配置。他笑說，「我還偷偷藏了一台風扇在角落」，讓作品在無風的室內也能微微晃動，模擬自然環境的聲場，令不少現場觀眾感到療癒。

以結合動力裝置與聲音藝術見長的王仲堃表示，自小對聲音充滿好奇。他回憶，第一把薩克斯風是靠自學吹奏而來，當時最令他著迷的，是聲音如何從樂器中產生，嘗試以自己的方式理解聲音是如何被創造出來的。

王仲堃早期的創作多以數位程式控制為核心，透過感測器偵測觀眾的動作、空氣中的溫度與濕度，再轉化為驅動機械手臂與聲音裝置的參數。他也曾設計作品模擬吹奏節奏、產生機械敲擊聲，或利用演算法讓聲音隨機生成。

長期沉浸在高度程式化的創作流程中，王仲堃逐漸感受到一種疲乏感。他坦言，這促使他轉向更直觀、貼近自然物理現象的實驗，而「場」正是這樣的嘗試之一。

明年王仲堃也將於柏林舉辦個展，拓展「場」系列，帶著玩與實驗的精神，持續探索聲音創造的無限可能性。

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