竹縣雄獅少年初試身手 全國擂台奪北市長盃冠軍（影音）

新竹縣客家武術舞獅發展協會理事長鄭香浩（前左）跟團員郭庭愷（前右）、邱品睿（後左起往右）、蘇梓瑜、王佑軒、陳甘秝瑋一起捧著他們這次初露身手就捧回的台北市長盃龍獅錦標賽客家獅大專社會組冠軍獎盃。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕以芎林金獅團為根基成軍的新竹縣客家武術舞獅發展協會獅隊，2年前加入4名國中小將後，上個月初首次躍上全國擂台出戰，一舉捧回台北市市長盃龍獅錦標賽客家獅的大專社會組冠軍！這4名國二小將跟著6個大學生，就像動畫電影《雄獅少年》般一起伸展拳腳，轟動舞獅界，今天獲縣長楊文科公開表揚。

協會理事長、也是獅隊教練鄭香浩說，這場比賽在6月7日登場，他們用協會名義報名參加，共有5支隊伍一爭高下。

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他們的獅隊由台灣戲曲學院學生鄭絜禎扮演「小臉」猴子，另名大學生鄭遠浩出任「大臉」和尚，六家國中學生邱品睿、蘇梓瑜負責舞獅，新竹市光復高中國中部學生郭庭愷則擔當舉旗手，另有東興國中的陳甘秝瑋則跟其他大學生許翔庭、鄭宇恩、鄭安倫、鄭冠乾輪流鳴鼓，引領著少年雄獅的腳步，也替他們加油打氣。

鄭香浩說，不像醒獅著重炫技，客家獅有劇情的鋪陳。一般就是描述「大臉」和尚要馴獅引之歸山，途遇狡黠、刁鑽又頑皮的「小臉」猴子從中作梗，大、小臉之間會有互相揶揄吐槽的情境，也會有捐棄成見，合作共同降獅的場景。

他分析獅隊成軍2年，初次對外參賽就能摘冠，主要的亮點，除了前述劇情式的演出，小臉猴子的演員鄭絜禎累積至少10年的武術功底，且刻意融合時下年輕人喜歡的街舞動作，定點就能直接來個後空翻，這是傳統猴子角色從沒出現過的動作，是這次賽場上的一大驚喜。

猴子的扮演者鄭絜禎原地起跳後空翻的動作，教練鄭香浩說，這是傳統客家方口獅所沒有的動作。（記者黃美珠攝）

負責舞獅的邱品睿、蘇梓瑜則用細膩的身段，演出獅子咬、捲、拋丟草蓆的連串動作，呈現早年客家族群刻苦營生，走到哪、帶張草蓆就能安穩睡到哪，意味「占有一席之地」的強韌卻又知足民族性外，也透過方口獅咬草蓆，傳達「四季平安」的祝福。

新竹縣客家武術舞獅發展協會理事長鄭香浩說，他們這次可以奪冠，方口獅咬草蓆，在傳統意義上有四季（方）平安的祝福寓意。（記者黃美珠攝）

此外，邱品睿、蘇梓瑜默契天成，在競賽演出當下，他們可以在短短幾秒內，就無縫接軌地互換獅頭、獅尾角色而讓人難以察覺。鄭香浩說，這個細節當天就連評審都為之驚豔。

猴子的扮演者鄭絜禎可以原地起跳後空翻，超強的彈力讓人乍舌。（記者黃美珠攝）

郭庭愷、邱品睿、蘇梓瑜、陳甘秝瑋異口同聲說，這次的比賽讓他們大開眼界，認識了跟客家方口獅很不一樣的醒獅、閩南獅等，看到很多獅團不一樣的文化和練習方式。

其中郭庭愷認為自己在舞獅時很像名演員，這是因客家方口獅的表演帶有劇情，從別人的欣賞中他收獲到成就感，所以他認為這也是獲勝的原因。

蘇梓瑜和邱品睿都喜歡獅子霸氣、威猛的一面，舞獅時常自創一些動作來展現獅子的勇猛氣概。不過蘇梓瑜也覺得，變化之前，基本功仍是最需要努力的，只要腳步扎得穩，獅子王者的霸氣自然就會側露出來。

新竹縣客家武術舞獅發展協會理事長鄭香浩說，他們這次可以奪冠，方口獅咬草蓆的細膩演出，也是備受肯定。（記者黃美珠攝）

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