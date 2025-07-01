南投暑假免費音樂饗宴 經典民謠與多元綜藝齊聚

南投縣文化局演藝廳，暑假第一個星期假日，連續安排2場免費音樂會。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕各級學校今天開始放暑假，南投縣政府文化局於暑假第一個星期假日，連續安排《2025夏之聲》、《夏荷秋吟響賀》2場音樂會，前者由草鞋墩愛樂合唱團與曉明至愛合唱團，帶來一連串經典台灣民謠、民歌及華語歌曲，滿足愛好不同曲風的民眾；後者則由響賀音樂班學員，演出歌、舞及樂器演奏等多元綜藝，邀請喜愛音樂的民眾，在炎炎夏日中一起沉浸在優美的樂聲中療癒心靈，舒解平日繁忙的工作壓力。

南投縣《2025夏之聲音樂會》，由草鞋墩愛樂合唱團擔綱演出。（圖由南投縣文化局提供）

南投縣文化局指出，7月5日（星期六）晚間7點30分於文化局演藝廳演出的《2025夏之聲音樂會》，將由草鞋墩愛樂合唱團許素娟團長擔任指揮，率領團員帶來鄧雨賢作曲經典台灣民謠《望春風》、馬兆駿作曲的金韻獎民歌《木棉道》；而曉明至愛合唱團則演唱經典華語歌曲《夜來香》及琅琅上口的民歌《外婆的澎湖灣》等歌曲，最後由2個合唱團聯合演唱《如果明天就是下一生》。音樂會採索票入場，請洽草鞋墩愛樂合唱團王先生0933-197033）。

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南投《2025夏之聲音樂會》，將演出多導經典台灣民謠、民歌及華語歌曲。（圖由南投縣文化局提供）

緊接著《夏荷秋吟響賀音樂會》，7月6日（日）下午2點30分同樣於文化局演藝廳演出，由南投縣哼哈哈音樂文教推廣協會主辦，理事長張賀賀帶領響賀音樂班學員演出，演出學員年紀從5歲的孩子到樂齡長輩，演出內容從流行音樂出發，除有歌舞表演，也有樂器演奏，將展現多元音樂藝術與舞台魅力，並藉用音樂作為橋梁，連結人心，傳遞善念與希望等正能量，採免費自由入場。

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