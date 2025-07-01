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淡水古蹟博物館20週年館慶 夏夜光影秀7/5起每週末登場

2025/07/01 14:30

淡水古蹟博物館20週年館慶特別在滬尾礮臺推出光影展演「滬尾之光」，5分鐘的光影秀是今夏絕不可錯過的打卡盛事。（淡水古蹟博物館提供）淡水古蹟博物館20週年館慶特別在滬尾礮臺推出光影展演「滬尾之光」，5分鐘的光影秀是今夏絕不可錯過的打卡盛事。（淡水古蹟博物館提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館今（1）日迎來20週年，館方推出「滬尾時光蹟」系列活動，自7月5日至27日於滬尾礮台及淡水紅毛城等場域展開，主打光影展演、音樂表演、市集及聲音特展等，打造結合古蹟與新地標的夏季文化盛典。

新北市立淡水古蹟博物館今（1）日迎來20週年，館方推出「滬尾時光蹟」系列活動，自7月5日至27日於滬尾礮台及淡水紅毛城等場域展開。（記者羅國嘉攝）新北市立淡水古蹟博物館今（1）日迎來20週年，館方推出「滬尾時光蹟」系列活動，自7月5日至27日於滬尾礮台及淡水紅毛城等場域展開。（記者羅國嘉攝）

淡古館長蔡美治表示，為迎接淡江大橋即將通車，活動主場設於國定古蹟滬尾礮台，並規畫每週末下午5點至晚上9點推出光影展演《滬尾之光》，以5分鐘光雕秀結合聲光特效，前半展現古戰場氣勢，後半呈現博物館20年發展歷程，象徵文化薪火相傳。

蔡美治說，活動另包含聲音特展《留聲蹟》、音樂表演《滬你唱》及特色市集《滬事集》，邀集南西肯恩、SADOG、Fann芳怡、P!SCO、鹿衍人、毛線兒、木子mooz、Theseus忒修斯、貓角落爵士樂團、留聲樂團、守夜人、Control T、段芸芸、貝克小姐等樂團輪番演出，市集則匯聚異國料理、在地品牌與文創設計；而手作體驗「滬尾築蹟」有微型盆景及品茗工作坊，7月2日中午12時開放線上報名（https://www.accupass.com/eflow/ticket/2506031101468571473020），每人350元。

此外，26日晚間紅毛城將舉行《微醺之夜》，邀請曾參與巴黎文化奧運的DJ汝妮演出，並發表年度聯名商品。另有《不能說的秘密》電影導覽、浴衣體驗買一送一、名人講座及限時贈禮等活動，持續至27日。更多詳細活動資訊可至淡水古蹟博物館官網（www.tshs.ntpc.gov.tw）與20週年專網（www.tshs20.tw）查詢，或追蹤官方臉書IG粉專掌握最新消息。

滬尾礮臺光影展演「滬尾之光」模擬畫面。（淡水古蹟博物館提供）滬尾礮臺光影展演「滬尾之光」模擬畫面。（淡水古蹟博物館提供）

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