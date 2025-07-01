建築師隈研吾打造月亮灣空橋 預計明年底迎台中旅客

〔記者黃旭磊／台中報導〕位於高鐵台中站出口旁的D-ONE第一大天地百貨，宣布由日本建築師隈研吾設計「月亮灣」空橋，連接高鐵、台中捷運及台鐵新烏日站出口迎接造訪中台灣旅客，第一大國際營運長戴蔭本強調，空橋與高鐵站無縫銜接，工程已投入超過260億元投資額，全力爭取明年底取得台中市府使用執照開幕營運。

隈研吾繼台中巨蛋、台中勤美術館及聯聚中維大廈Kuma Tower後，再度於台中啟動亮點建築設計，D-ONE第一大天地百貨今天宣布「月亮灣」空橋為高鐵、中捷連通橋，橋長168公尺（一路發諧音）、人行有9公尺寬度，預計明年冬季開啟舉辦藝術展覽及節慶活動，串起高鐵及百貨商店街盼成為遊客造訪中台灣「台中之門」。

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台中市經濟發展局表示，D-ONE第一大天地去年7月動土、今年4月立柱，總投資金額超過260億元，預計115年第4季開幕後打造全台最大購物中心，可望創造1萬8千個就業機會。

戴蔭本說，「月亮灣」空橋為環型人行橋，突破傳統思維，設計靈感源自月亮圓缺變化，橋體如一輪滿月漂浮於綠意與水景之上，而賣場持續趕工興建、並持續向國際精品招商，打造可停超過3千部汽車之全台最大立體停車場，以及面積廣大媲美「高爾夫球場18洞」商場。

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