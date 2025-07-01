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北市客家公園親子活動 7/5折子戲演出教學及手作饅頭

2025/07/01 14:49

親子體驗活動將融合傳統戲曲與創意手作，由專業客家戲曲演員帶來折子戲演出及教學。（台北市客委會提供）親子體驗活動將融合傳統戲曲與創意手作，由專業客家戲曲演員帶來折子戲演出及教學。（台北市客委會提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕 由台北市政府客家事務委員會（以下簡稱台北客委會）指導，台北市客家文化基金會（以下簡稱客基會）主辦，為推廣客家表演藝術文化，推出「孵劇場系列」展演親子藝術節目及工作坊體驗。114年度以「花園」為題，從6月至11月，透過觀看、觸摸、遊玩「藝術」，讓孩子們在輕鬆愉快的氛圍中吸收知識和靈感，並感受表演藝術的美好。

為推廣客家文化與傳統皮影藝術，客基會上週六再度攜手北台灣唯一專業皮影戲團「影子傳奇劇團」，演出113年受客基會委託製作之客家親子皮影劇《回憶泡影》，在台北市客家文化主題公園音樂戲劇中心演出。劇情背景以台北市客家文化主題公園為靈感，劇情編排穿插華語與客語，搭配情節不會因為語言關係影響觀賞體驗。今年度除了演出之外，更結合了皮影手作工坊，讓民眾體驗操作皮影戲。

本週六（7/5）安排「食農・造型饅頭」DIY手作課程，邀請民眾親手製作專屬的創意作品。（台北市客委會提供）本週六（7/5）安排「食農・造型饅頭」DIY手作課程，邀請民眾親手製作專屬的創意作品。（台北市客委會提供）

5日，「後座劇場」親子體驗活動將融合傳統戲曲與創意手作，由專業客家戲曲演員帶來折子戲演出及教學，讓孩童能近距離欣賞戲曲表演，認識角色類型與身段魅力，並安排「行頭・漆扇」及「食農・造型饅頭」DIY手作課程，邀請民眾親手製作專屬的創意作品，從遊戲與創作中體驗藝術樂趣。

親子體驗活動將融合傳統戲曲與創意手作，由專業客家戲曲演員帶來折子戲演出及教學。（台北市客委會提供）親子體驗活動將融合傳統戲曲與創意手作，由專業客家戲曲演員帶來折子戲演出及教學。（台北市客委會提供）

「無獨有偶工作室」劇團將於8月16日、17日，透過導聆及音樂和說書人的引導，改編英國文豪奧斯卡．王爾德（Oscar Wilde）經典童話《自私的巨人》，最新演繹客語版。

台北市客家文化主題公園是台北市客家音樂發展的重要據點，預計11月將於公園戶外舉辦收冬曲音樂演出。系列活動與購票資訊詳見台北市客家文化主題公園活動網頁（https://ssl.thcp.org.tw/events/1257）。

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