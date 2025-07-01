十三行博物館暑假化身「怪獸世界」 打造親子考古冒險樂園

「運動競化論——古代生活與現代競技特展」讓民眾化身古代勇士，體驗趣味投擲挑戰準確度。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕響應「2025新北市兒童藝術節」，新北市立十三行博物館暑假推出「怪獸世界」主題活動，融合環保永續、考古探險與科技互動三大亮點，打造沉浸式親子樂園，規畫手作課程「十三綠時尚——怪獸世界：蝴蝶效應行動」於7至8月每週假日舉辦，每日3場次，每場限額20人，報名費80元，開放現場及電話報名；而常設展與特展憑票入場，新北市民、12歲以下兒童及學生免費參觀。

「十三綠時尚」假日手作體驗課程推出全新主題「怪獸世界：蝴蝶效應行動」。（記者羅國嘉攝）

館長羅珮瑄說明，假日限定的手作課程，讓孩子運用天然葉片與壓克力顏料創作專屬蝴蝶明信片，並於背面許下「對地球的承諾」，學習環保從小做起。作品設計融入八里地圖元素，展現在地文化特色。

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此外，展覽方面，特展「運動競化論」結合古代生活與現代競技，設有射箭、投擲與負重等體驗區，讓參觀者化身古代勇士。另有「考古探祕」展區，設置弧形海底隧道與3D彩繪魚互動裝置，遊客可與海底生物共舞，並透過AI智慧拍貼留下奇幻回憶。

「魔幻海洋——彩繪魚互動」讓彩繪作品在大螢幕活起來。（記者羅國嘉攝）

「怪獸世界」手作課程於7至8月每週假日舉辦（7月26、27日除外），每日3場次，每場限額20人，報名費80元，開放現場及電話報名。常設展與特展憑票入場，新北市民、12歲以下兒童及學生免費參觀。詳情可至十三行博物館官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或臉書粉絲頁查詢。

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