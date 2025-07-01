喜迎關聖帝君聖誕 桃市蘆竹誠聖宮舉辦「關公文化節」

蘆竹誠聖宮舉辦「關公文化節」歡喜迎接聖帝君聖誕。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹誠聖宮推出「2025關公文化節」系列活動，將舉辦公益市集、親子學堂、祈福平安圓等，一路歡喜慶祝到18日、農曆6月24日的關聖帝君聖誕，當天將安排關聖帝君聖誕團拜大典、誦經禮讚與梨園大戲，精采可期。

系列活動除6月30日的「天眖日開天門補運補財庫祭改祈福法會」，還有9日「半年節」，誠聖宮屆時將舉辦祈福平安圓活動，廣邀信眾到廟埕品嘗湯圓，象徵平安圓滿、財運亨通；12日下午2點登場的「神禧夜巡遶境」，邀來北港朝天宮真人藝閣，展現傳統與創新結合的宗教文化。

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13日下午3點，誠聖宮推出「關公有愛公益市集」、「關公親子學堂」，邀親子透過地震體驗車、火災逃生濃煙體驗等關卡參與防災教育，還能憑100元愛心捐款兌換200元園遊券，享受美食同時還能行善助人，劉勝全說，關聖帝君聖誕前的14日到17日，還將安排酬神謝戲、文化藝術推廣、祈福點燈、祝壽等，相關活動資訊可洽誠聖宮臉書專頁查詢。

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