自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

喜迎關聖帝君聖誕 桃市蘆竹誠聖宮舉辦「關公文化節」

2025/07/01 14:55

蘆竹誠聖宮舉辦「關公文化節」歡喜迎接聖帝君聖誕。（記者周敏鴻攝）蘆竹誠聖宮舉辦「關公文化節」歡喜迎接聖帝君聖誕。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹誠聖宮推出「2025關公文化節」系列活動，將舉辦公益市集、親子學堂、祈福平安圓等，一路歡喜慶祝到18日、農曆6月24日的關聖帝君聖誕，當天將安排關聖帝君聖誕團拜大典、誦經禮讚與梨園大戲，精采可期。

系列活動除6月30日的「天眖日開天門補運補財庫祭改祈福法會」，還有9日「半年節」，誠聖宮屆時將舉辦祈福平安圓活動，廣邀信眾到廟埕品嘗湯圓，象徵平安圓滿、財運亨通；12日下午2點登場的「神禧夜巡遶境」，邀來北港朝天宮真人藝閣，展現傳統與創新結合的宗教文化。

13日下午3點，誠聖宮推出「關公有愛公益市集」、「關公親子學堂」，邀親子透過地震體驗車、火災逃生濃煙體驗等關卡參與防災教育，還能憑100元愛心捐款兌換200元園遊券，享受美食同時還能行善助人，劉勝全說，關聖帝君聖誕前的14日到17日，還將安排酬神謝戲、文化藝術推廣、祈福點燈、祝壽等，相關活動資訊可洽誠聖宮臉書專頁查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應