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竹市風城藝術節 7/5起好戲輪番上場

2025/07/01 15:02

新竹市風城藝術節7/5起6場好戲輪番上場，邀市民夏日來看精采好戲。（記者洪美秀攝）新竹市風城藝術節7/5起6場好戲輪番上場，邀市民夏日來看精采好戲。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市夏日藝文盛事「2025風城藝術節」5日起到8月9日，一連6個週六好戲連連。今年邀請舞鈴劇場、唐美雲歌仔戲團、金枝演社、明華園戲劇總團、大開劇團和紙風車劇團等表演團隊強強聯手，為民眾帶來連續精采好戲。今天由舞鈴劇場帶來精采演出搶先看，更請來小網紅「紅豆」與代理市長邱臣遠一起宣傳，邀請市民來場仲夏藝文饗宴。

新竹市風城藝術節7/5起6場好戲輪番上場，邀市民夏日來看精采好戲。（記者洪美秀攝）新竹市風城藝術節7/5起6場好戲輪番上場，邀市民夏日來看精采好戲。（記者洪美秀攝）

文化局表示，今年的風城藝術節選定孔廟廣場、普天宮、香山天后宮、塹港富美宮、指澤宮、樹林頭公園等處演出，讓北區、東區或是香山區民眾，就近欣賞好戲，同時有集章換美食活動，邀市民來「走過、路過，不要錯過」，來感受竹市的溫度與文化魅力。

文化局指出，今年風城藝術節內容包括特技、歌仔戲、兒童劇等，首場活動7月5日19時在孔廟廣場登場，邀請舞鈴劇場帶來VALO系列首部曲《阿米巴》，劇目靈感來自原始生命體阿米巴，透過藝術家流動般的肢體語言，展現生命在分裂與融合中的不斷變化與延續。表演結合科技、光影與原創音樂，帶領觀眾進入震撼藝術之旅。

新竹市風城藝術節7/5起6場好戲輪番上場，邀市民夏日來看精采好戲。（記者洪美秀攝）新竹市風城藝術節7/5起6場好戲輪番上場，邀市民夏日來看精采好戲。（記者洪美秀攝）

7月12日19時在普天宮，由唐美雲歌仔戲團帶來《龍鳳情緣》，7月19日19時香山天后宮，由金枝演社帶來《可愛冤仇人》限定版，7月26日19時塹港富美宮，由明華園戲劇總團帶來《蓬萊女神何仙姑傳奇》，8月2日19時指澤宮，由大開劇團帶來好久茶的祕密《日月特搜隊》，8月9日19時樹林頭公園，由紙風車劇團壓軸帶來《紙風車的魔法書》。

2025風城藝術節活動皆免費入場，參與活動可集當場次章戳一枚，無須連續場次累積任兩場次章戳，即可獲得1張獨家限量「點心券」，可到指定店家換取點心；另有「文化夜埕」市集，讓市民在炎炎夏日夜晚，享用冰品、涼飲與點心。

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