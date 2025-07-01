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雪管處迎33週年 紀錄片《日出雪見》首映呈現泰雅文化與生態

2025/07/01 16:56

雪管處迎33週年，紀錄片《日出雪見》首映呈現泰雅文化與生態。（雪管處提供）雪管處迎33週年，紀錄片《日出雪見》首映呈現泰雅文化與生態。（雪管處提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園今（1）日迎來成立33週年日子，雪管處舉辦《日出雪見》紀錄片首映會，除呈現雪見遊憩區豐富生態，更著重雪見地區與泰雅族文化的連結，紀錄片以泰雅族三代人的山林故事為主軸歷時3年拍攝完成。

雪管處處長林文和說，雪見遊憩區大安溪沿線分布不少泰雅族部落，且雪見區域以往為泰雅族人打獵獵場，更有許多古道，而站在雪見遠眺，天氣良好時也能見到泰雅族聖山大霸尖山，顯示雪見地區對於泰雅族人重要性。

雪管處委託獲得多項國際獎項的知名導演陳進發執導紀錄片，由來自泰安鄉天狗部落的耆老、同時身為雪霸國家公園首代保育巡查員鍾安良講述他與父親、兒子守護雪霸山林的過程，鍾安良之子目前也在雪霸國家公園擔任保育巡查員，轉化以往泰雅族人雪見地區獵人，成為山林守護者角色。

影片中可以見到與泰雅族文化歷史相關的古道、遺跡等，也能觀賞大霸尖山的雄偉與雪見地區的豐富生態。林文和期許，推出紀錄片後，盼能激勵更多年輕族人返鄉參與自然保育與部落永續發展。陳進發則希望，透過影像讓更多人看見雪霸的深層價值，並喚起大眾對原住民文化與山林永續的關注。

雪管處迎33週年，紀錄片《日出雪見》首映呈現泰雅文化與生態。（雪管處提供）雪管處迎33週年，紀錄片《日出雪見》首映呈現泰雅文化與生態。（雪管處提供）

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