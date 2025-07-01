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台語文大咖陳雷辭世 作家胡長松憶多年同行回憶

2025/07/01 15:33

台灣台語小說家、詩人陳雷的創作展現深厚的台灣意識，對歷史與社會具有批判性思考，並蘊含對故土的深情。（胡長松攝）台灣台語小說家、詩人陳雷的創作展現深厚的台灣意識，對歷史與社會具有批判性思考，並蘊含對故土的深情。（胡長松攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣資深台語小說家、詩人陳雷（本名吳景裕）於加拿大多倫多時間2025年6月27日下午辭世，消息由文化部長李遠證實。李遠表示，陳雷一生致力推廣台灣台語文學，開創戰後台語小說的極具影響力風格，作品不僅重現台灣歷史，也為在地語言注入文學力量，未來將頒發「旌揚狀」向他致敬。

文學巨擘陳雷辭世，作家胡長松於臉書憶多年同行回憶。（擷取自胡長松臉書）文學巨擘陳雷辭世，作家胡長松於臉書憶多年同行回憶。（擷取自胡長松臉書）

作家胡長松於臉書貼文悼念：「他是我的台語小說真正的前輩，在他面前，我不談我會寫台語小說。很懷念我2001年受加拿大同鄉會邀請去多倫多演講，在他家裡住了一晚，受到他們夫婦盛情的招待。這些年，有時他會在節日寄幾張問候的照片給我，前年我們則在一場跨洲的線上文學研討會交流得很盡興，唉，如今只能長留在回憶了！」胡長松感性字句展現兩人多年的文學情誼，讓人感受到台語小說世代傳承的溫度。

陳雷1939年生於南京，6歲隨家人回台。畢業於國立台灣大學醫學系，之後赴加拿大取得免疫學博士，長期旅居多倫多，成為北美文壇重要聲音。他是《台文通訊》共同發起人，創作橫跨小說、散文、劇本等體裁，是戰後第一位以台語小說發聲的作家，作品包括《永遠ê故鄉》、《歸仁阿媽》、《最後ê甘蔗園》、《鄉史補記》等。

作品帶有強烈台灣意識，歷史社會批判厚重。文學評論者方耀乾稱：「其小說語言道地傳神，內容涵蓋台灣政治、社會、經濟、人心各層面，尤其呈現殖民統治下苦難命運，人道精神濃厚」。1980年代的《百家春》更首度直指二二八事件，在解嚴前就已問世；《鄉史補記》則以西拉雅族史為主軸，長篇鉅著寫出台灣近代的集體記憶。

2023年成功大學舉辦「陳雷台灣文學節」，今年6月也獲得台語文教育基金會頒發「發枝台語薪傳終身貢獻獎」，見證其文本與推展上的長期努力。

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