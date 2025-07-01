二手樂器捐贈教育部「樂器銀行」 助偏鄉孩子圓音樂夢

教育部樂器銀行成立10年，今天舉辦感恩音樂會。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部「樂器銀行」成立10年，今天舉辦感恩音樂會，邀請台東寶桑國中行進管樂隊、澎湖馬公國中絲竹樂團、台南關廟新光國小打擊樂團、新竹關西玉山國小兒童樂隊演出。

澎湖縣立馬公國中絲竹樂團。（教育部提供）

受限資源、場地較為缺乏的澎湖馬公國中國樂團，剛成團時不僅只能使用20年的老樂器，甚至練習也只能在地下室倉庫進行，比賽還連續8年墊底，但透過「樂器銀行」支持，不僅使更澎湖孩子有機會參與樂團，成績也逐年進步，甚至已連續多年拿下全國特優。

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馬公國中國樂團成立於2009年，全團目前有60多人規模。該校主任兼國樂團團長章世然回憶，自己學成返鄉任教，因為有國樂背景，校長委託成立國樂團，但資源缺乏，最開始創團時只翻找出一些大約20年歷史的樂器可使用，數量也不足，常常要好幾個人共用1把樂器，有些孩子會因此放棄參與。

接觸到樂器銀行之後，器材的匱乏有了改善。章世然說，國樂團在數年時間內，獲得6把二胡、3把大提琴等樂器支援學生練習與演奏，且由於樂器損壞送往本島費時費力，樂器銀行還派師資傳授學生樂器基本養護概念，加上社會各界善心人士一點一滴協助，訓練環境也逐漸改善。

章世然提到，首次參與比賽時，團員們到了賽場看到別團的表現都是目瞪口呆，從成團到2016年的8年間，每次參賽都墊底，但孩子們不放棄，終於開始進步，直到2018年開始連續多年拿下全國特優，還與其他優秀團隊受邀高雄衛武營演出，不只加強孩子自信心，還成為孩子難忘經驗，甚至有對音樂一竅不通的團員，後續進入到藝術大學深造。

台東寶桑國中行進管樂隊著族服演奏。（記者楊綿傑攝）

教育部樂器銀行已成立10年，今天舉辦感恩音樂會，邀請台東寶桑國中行進管樂隊、澎湖馬公國中絲竹樂團、台南關廟新光國小打擊樂團、新竹關西玉山國小兒童樂隊演出。教育部師資司司長武曉霞表示，10年來已成功媒合了將近3,500件的樂器，未來盼能募集更多樂器，讓孩子有合適的樂器可以使用。

台東寶桑國中主任李威進分享，樂團成立7年來，受到樂器銀行捐助數十把銅管樂器，改善學生須輪流使用樂器的困境，樂團人數從30多人成長到60多人。校方更進一步將管樂融入校本課程，全校學生都能有機會學習到，有興趣且具潛力者亦能加入樂團。

李威進提到，樂團去年邀請作曲家蕭育霆以阿美族元素創作曲目《祖靈狂想》，將原民文化精神融合現代音樂語彙，孩子穿著族服表演，在全國賽拿下特優成績。而學生從訓練及比賽中加強了自信心，減少了對3C產品的依賴，對傳統文化也有更多認識。

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