科博館立體劇場7/1起轉型「必可飛」劇場 首場獨家放映《蠟筆小新》

科博館立體劇場轉型「必可飛劇場」。（科博館提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立自然科學博物館立體劇場推出30年，因片源來源有限，館方重新定位功能，7月1日起立體劇場走入歷史，改推「必可飛」劇場，不再播映3D立體電影，改播放跟科學相關影片，首檔推出日本人氣動畫《蠟筆小新：來自外太空的訪客》，全台獨家放映，讓民眾多元欣賞科學相關影片。

科博館館長黃文山指出，立體劇場自1990年代啟用以來，戴上立體眼鏡享受視覺效果吸引不少觀眾，但隨數位趨勢快速演進，XR、VR等科技展演形式興起，加上立體劇場原有空間動線不良、影片來源受限等因素，館方在維持場地設備與票價不變的前提下，重新定位劇場功能與角色，以「必可飛劇場」為新起點推動服務。

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「必可飛」劇場名稱取自一件插上鳥類翅膀的小豬標本，象徵完成不可能任務。（科博館提供）

科博館展示組主任黃旭說明，劇場轉型後命名為「必可飛劇場」，名稱取自英文諧音「Pig fly」，源於建館初時英國設計師葛登納在生命科學廳完工後，贈與科博館創館館長漢寶德一件「插上鳥類翅膀的小豬標本」做為禮物，取自英文諺語中「When pigs fly」意味著「不可能的事」，紀念雙方一起完成建館這件不容易的任務；標本目前還保存在館內，是科博館重要歷史物件，如今也成為劇場的嶄新形象代表，象徵持續帶領觀眾展開橫跨科學與幻想的飛行之旅。

科博館指出，新的「必可飛劇場」除保留館外主要入口，特別增設可從館內展場直接通往劇場的全新動線，觀眾可從展覽空間直接進入劇場，節省繞行時間，也減少風雨天繞到室外移動的不便，劇場前方大廳區域也經過更新，增設一處小型展覽，播放相關介紹影片，新設的「DUMA小學堂」賣店則結合文創展示推出扭蛋機、兌幣機、智慧販賣機等紀念小物機檯等，同時配合劇場放映主題增設蠟筆小新授權商品專區，為觀眾提供更多元化的選擇。

科博館指出，轉型後的「必可飛劇場」首場獨家放映日本動畫《蠟筆小新：來自外太空的訪客》，片長25分鐘，融合幽默與知識，由大眾熟悉的春日部防衛隊帶領觀眾從地球出發，陪伴遇到麻煩的外星人探索宇宙的適居帶、八大行星與天文新知，未來科博館也將持續與國際知名IP合作，引進貼近觀眾生活的主題，打造寓教於樂的觀影體驗。

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