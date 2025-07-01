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文策院新院長出爐！王敏惠8月上任 啟動轉型「關鍵任務」

2025/07/01 17:25

文策院董事會今日通過聘任王敏惠任新院長。（文策院提供）文策院董事會今日通過聘任王敏惠任新院長。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化內容策進院（文策院）今（1）日召開第3屆第1次董事會，由董事長王時思主持，並一致通過新任院長任命案，確定由王敏惠接任，預計8月1日正式上任。未來王敏惠將肩負推動文化內容產業規模化與國際化的重任，帶領文策院進入新一階段的發展里程。

王敏惠現任資誠會計師事務所（PWC）副總經理，具長年財務顧問背景與文化產業投資經驗。她曾為國發基金文化內容投資計畫的創投共同投資人，參與投資審查與產業策略，熟悉文創產業運作邏輯與國際市場動向。王時思指出，王敏惠擁有「財務敏銳度與文化理解力兼具」的特質，正是文策院邁入轉型關鍵期所需的人才。

此次院長人事異動，適逢文策院進入新階段運作，董事會多位成員也表達期待。會中與會董事認為，王敏惠的加入，將有助於鞏固文策院「政策思維與產業實務並進」的核心角色，透過產業專業與國際視野，強化行政法人角色，讓文策院更有效地協助台灣文化內容產業突破規模瓶頸、拓展市場版圖。

王敏惠表示，自己早在十二年前即參與內容產業相關專案研究，對產業生態的特殊性與快速變化已有長期觀察。她曾參與國發基金文化內容投資第1至第3期，並協助文化部門撰寫相關產業分析與研究報告。她指出，未來文策院的工作方向將持續朝產業規模化與國際化前進。

王時思強調，王敏惠的豐富產業經驗，將能持續發揮文策院銜接國際和產業的能量，讓臺灣內容產業持續成長，隨著院務發展進入轉型關鍵期，新院長的任務，除持續協助臺灣文化內容產業之外，更要透過文策院的行政法人彈性與優勢，發揮最大價值。未來，新任院長將負責督導院務，強化文策院「政策思維與產業實務並進」的核心角色，加速推進臺灣文化內容產業的國際布局與永續發展。

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